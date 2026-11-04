يبحث كثير من القراء في مصر عن طريقة تفعيل حساب أبشر للاستعلام عن المخالفات المرورية، وهنا يجب توضيح أمر أساسي قبل أي خطوة: أبشر منصة حكومية إلكترونية تابعة للمملكة العربية السعودية، وخدماتها موجهة للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، ومنها خدمات المرور. أما المخالفات المرورية داخل مصر فتُستعلم عنها عبر قنوات الجهات المصرية المختصة، وهي الإدارة العامة للمرور ومنصاتها الرسمية. وإن كنت مقيمًا أو زائرًا للسعودية، أو لديك مركبة مسجلة هناك، فهذا الدليل يشرح لك كيف تفعّل حسابك وتستعلم.

خطوات تفعيل حساب أبشر والاستعلام عن المخالفات

نزّل تطبيق «أبشر» الرسمي من متجر التطبيقات على هاتفك، أو ادخل إلى الموقع الرسمي للمنصة من متصفحك. اختر «تسجيل جديد» أو «تفعيل حساب» من الشاشة الرئيسية. أدخل رقم الهوية أو الإقامة بدقة كما هو مدوَّن في الوثيقة. أدخل رقم الجوال المسجَّل باسمك لدى الجهات المعنية، فهو الذي سيصلك عليه رمز التحقق. أدخل رمز التحقق المرسل إليك في رسالة نصية لإثبات ملكيتك للرقم. أنشئ اسم مستخدم وكلمة مرور قوية، ثم أكمل أي خطوات تحقق إضافية يطلبها النظام، ومنها التحقق بالصورة عبر التطبيق. بعد اكتمال التفعيل، ادخل إلى حسابك واختر قسم «المرور» أو «الخدمات المرورية». اختر خدمة «الاستعلام عن المخالفات المرورية» وسيعرض لك النظام المخالفات المسجلة على حسابك أو مركباتك مع تفاصيلها.

شروط تفعيل الحساب

وثيقة سارية: هوية وطنية أو إقامة سارية المفعول، فالوثيقة المنتهية قد تمنع التفعيل.

هوية وطنية أو إقامة سارية المفعول، فالوثيقة المنتهية قد تمنع التفعيل. جوال مسجَّل باسمك: يجب أن يكون الرقم موثقًا باسم صاحب الحساب لدى شركة الاتصالات، لأن رمز التحقق يُرسل إليه.

يجب أن يكون الرقم موثقًا باسم صاحب الحساب لدى شركة الاتصالات، لأن رمز التحقق يُرسل إليه. بيانات صحيحة ومحدَّثة: أي اختلاف بين ما تُدخله وما هو مسجل في السجلات الرسمية يؤدي إلى رفض الطلب.

أي اختلاف بين ما تُدخله وما هو مسجل في السجلات الرسمية يؤدي إلى رفض الطلب. اتصال بالإنترنت: مع هاتف يدعم التطبيق ويسمح بالتحقق بالكاميرا إن طُلب.

مع هاتف يدعم التطبيق ويسمح بالتحقق بالكاميرا إن طُلب. ارتباط المركبة بك: لا تظهر لك إلا المخالفات المسجلة على مركبات مملوكة لك أو مرتبطة بهويتك.

ملاحظات مهمة قبل أن تبدأ

إن لم تكن مقيمًا في السعودية ولا تملك هوية أو إقامة فيها، فلن تتمكن من تفعيل الحساب أصلًا، والمخالفات التي تبحث عنها في مصر لا تظهر فيه.

للاستعلام عن مخالفات المرور في مصر، توجّه إلى المنصات الإلكترونية الرسمية لوزارة الداخلية المصرية أو إلى أقرب وحدة مرور، فهي الجهة المخوَّلة بذلك.

إذا تعذّر عليك التفعيل بسبب عدم وصول رمز التحقق، فتأكد أولًا من أن الرقم مسجل باسمك وأنه فعّال، ثم أعد المحاولة بعد وقت قصير.

لا تشارك اسم المستخدم أو كلمة المرور أو رمز التحقق مع أي شخص، ولا تدخل بياناتك إلا عبر التطبيق الرسمي أو الموقع الرسمي، وتجنّب الروابط الواردة في رسائل مجهولة المصدر.

الرسوم والغرامات وطرق السداد والمهل المحددة تُعرض دائمًا على المنصة الرسمية نفسها أو لدى الجهة المعنية، فارجع إليها ولا تعتمد على أرقام متداولة في المواقع الأخرى.

إذا ظهرت لك مخالفة لا تعرفها، فاستخدم خيار الاعتراض أو التواصل مع الجهة المرورية عبر القنوات الرسمية الموضحة داخل المنصة.

خلاصة

تفعيل أبشر يقوم على إثبات هويتك برقم وثيقة سارية وجوال موثَّق باسمك، ثم الدخول إلى خدمات المرور والاستعلام عن المخالفات. وهو يخدم من يقيم في السعودية أو يرتبط بمركبة فيها. أما من يريد معرفة مخالفاته في مصر، فعليه اللجوء إلى القنوات المصرية الرسمية، لأن لكل بلد منظومته المرورية الخاصة.