حقق إنتر ميلان فوزاً مريحاً على مضيفه فاينورد بثلاثة أهداف دون رد في دوري أبطال أوروبا، بعد أيام من خسارته ديربي ميلانو أمام جاره ميلان بنتيجة 3-1 يوم السبت. سجّل الأهداف يان بيسيك وفرانشيسكو بيو إسبوزيتو وبيوتر زيلينسكي.

بيسيك يفتتح التسجيل قبل الدقيقة الثامنة

تقدّم الفريق الإيطالي مبكراً، إذ ضغط بيسيك عالياً واستعاد الكرة ثم سدّدها بباطن القدم اليسرى في الزاوية السفلية البعيدة. كان ذلك أول أهداف المدافع في دوري أبطال أوروبا، وجاء بتمريرة من جيد سبينس.

حاول فيديريكو ديماركو التسديد مرتين، لكن المدافعين أغلقوا الكرة عند القائم القريب. وراوغ أنيس حاج موسى ديماركو، ثم أجبر الحارس جوزيب مارتينيز على تصدٍّ صعب عند القائم نفسه.

إسبوزيتو يضاعف النتيجة وزيلينسكي يحسم

في الدقيقة 34 ضاعف إنتر النتيجة عبر إسبوزيتو، الذي سجّل برأسه من مسافة أربعة أمتار. سبقت الهدفَ انطلاقة لسبينس على الجهة اليمنى وعرضية تحوّلت بفعل ارتطامها. واشتكى لاعبو فاينورد من احتكاك جسدي بين إسبوزيتو والمدافع قبل الهدف.

قبل الاستراحة سدّد زيلينسكي كرة خرجت بجوار القائم، ثم اختبر الحارس بتسديدة من بعيد. وأصاب سبينس قفازي الحارس بتسديدة عند القائم القريب بعد انطلاقة قوية.

وفي الدقيقة 54 سجّل زيلينسكي الهدف الثالث بتسديدة قوية من حدود المنطقة، إثر تمريرة من نيكولو باريلا. وأُلغي لإسبوزيتو هدف في الدقيقة 66 بداعي التسلل، بعدما تابع تمريرة ديماركو من مسافة أمتار قليلة.

غيابات في الفريقين وإنذاران

دخل إنتر اللقاء بعد بداية متعثرة في البطولة، فقد خسر أول مباراتين له هذا الموسم، ثم تغلّب على شاختار دونيتسك بهدف دون رد بصعوبة. وفي مباراة شاختار طُرد أليساندرو باستوني، فغاب عن لقاء فاينورد للإيقاف. وغاب أيضاً بداعي الإصابة لاوتارو مارتينيز وكورتيس جونز ولويس إنريكي وجون ستونز.

أما فاينورد، الذي كان قد تغلّب هذا الموسم على كومو 3-2 على ملعبه، فافتقد ياكوب مودر وبارت نيوكوب وخيس سمال وجيريمي سان جوست وتوماس بيلين وجوردان بوس.

أُنذر هاكان تشالهان أوغلو في الدقيقة الثالثة، ومانويل أكانجي في الدقيقة 39.