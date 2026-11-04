أعلن فريق القراصنة «كاليف» (Calif) أنه تمكن من كسر حماية هاتف آيفون يعمل بوضع الإغلاق (Lockdown Mode)، ونشر لذلك مقطع فيديو على حسابه في منصة «إكس» يوم 3 نوفمبر 2026.

الفيديو يُظهر آيفون 18 برو وتحديث iOS 27.2

يعرض المقطع هاتف آيفون 18 برو بعد كسر حمايته، مع بقاء وضع الإغلاق مفعّلًا عليه. وفي الفيديو نفسه يظهر تثبيت تحديث iOS 27.2 على الجهاز، وبقي كسر الحماية قائمًا بعد انتهاء التحديث.

غير أن الفريق لم يوضح ما إذا كان بالإمكان تثبيت كسر الحماية على جهاز يعمل أصلًا بالإصدار iOS 27.2.

عرض ثانٍ بعد أكثر من أسبوع على الأول

هذا هو العرض الثاني للفريق خلال فترة قصيرة. فقد سبقه بأكثر من أسبوع بقليل عرض آخر كسر فيه «كاليف» حماية هاتف «آيفون دو» (iPhone Duo) في يوم إطلاقه.

وكان الفريق قد ذكر في وقت سابق أنه يبلغ «آبل» بالثغرات التي يكتشفها. وقال أيضًا إنه لا يعتزم إصدار أداة لكسر الحماية للمستخدمين العاديين.

«حماية قصوى» ضد برامج التجسس المرتزقة

تصف «آبل» وضع الإغلاق بأنه «حماية قصوى» للأفراد الذين قد تستهدفهم برامج التجسس المرتزقة المتطورة. ويعطّل الوضع قائمة طويلة من الميزات: فهو يحجب معظم أنواع مرفقات الرسائل، ويقيّد تقنيات الويب، ويمنع مكالمات «فيس تايم» من المتصلين غير المعروفين.

كما يعطّل دعوات خدمات «آبل»، ويزيل معلومات الموقع من الصور.

وكانت «آبل» قد أبلغت موقع «تك كرانش» في وقت سابق من العام الجاري بأنها لا تعلم بأي هجوم ناجح لبرامج التجسس المرتزقة ضد آيفون في وضع الإغلاق.