يبدو ليفربول في موقع قوي للتعاقد مع لاعب وسط موناكو لامين كامارا خلال سوق الانتقالات الشتوي في يناير، بعدما بات النادي الفرنسي مستعداً للتفاوض على رحيله، بحسب ما ورد. ويسعى المدرب أندوني إيراولا إلى تعزيز خيارات فريقه في وسط الملعب.

اللاعب منفتح على الانتقال إلى أنفيلد

كامارا، وهو دولي سنغالي يبلغ 22 عاماً، منفتح على مناقشة الانتقال إلى أنفيلد. وكان ليفربول قد تابع وضعه طوال الصيف، وحافظ على اهتمامه به منذ ذلك الحين.

ويُعد اللاعب من أبرز المواهب الشابة في خط وسط الكرة الفرنسية، إذ يتميز بالنشاط والمهارة الفنية والأداء المميز مع موناكو. ويرغب ليفربول في ضم لاعب وسط جديد عالي الجودة، ويمكن لكامارا أن يمنح الفريق توازناً وحيوية أكبر في وسط الملعب. كما أن قدرته على الإسهام دفاعياً وتطوير اللعب تجعله خياراً جذاباً لإيراولا.

صفقة تشيلسي التي لم تكتمل

اقترب كامارا في الصيف من الانضمام إلى تشيلسي، وتشير التقارير إلى أن النادي اللندني اتفق على صفقة بقيمة 47 مليون جنيه إسترليني. غير أن موناكو انسحب لاحقاً من المفاوضات بعد أن تعذّر رحيل لاعب آخر كان مقترحاً من صفوفه.

وحوّل تشيلسي اهتمامه إلى أهداف أخرى في خط الوسط، وهو ما قد يترك ليفربول في وضع مناسب لإتمام الصفقة.

موناكو يطلب 50 مليون جنيه

لا يزال على ليفربول أن يتفاوض مع النادي الفرنسي للوصول إلى اتفاق. ويطلب موناكو نحو 50 مليون جنيه إسترليني للسماح برحيل اللاعب في يناير.

والنادي، الذي ينافس في الدوري الفرنسي، يرغب في جمع أموال كبيرة بعد فشله في بيع اللاعب في فترة الانتقالات السابقة. وقد يصب هذا الوضع المالي في صالح ليفربول.

ورغم ذلك، ما زال كامارا عنصراً مهماً في التشكيلة، ويشارك باستمرار في الدوري الفرنسي هذا الموسم. ويُتوقع أن يواصل ليفربول المحادثات بشأن الصفقة، ويُنظر إلى يناير على أنه فرصة لضم أحد أهدافه الطويلة الأمد في خط الوسط. وقد تبقى المفاوضات معقدة، لكن النادي الإنجليزي يبدو في وضع جيد لإحراز تقدم في السباق على اللاعب.