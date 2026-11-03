بدأت سامسونج طرح تحديث برمجي جديد لهاتف جالاكسي S23 FE، لكنه لا يحمل واجهة «One UI 9.0» التي ينتظرها مستخدمو الجهاز، بل يقتصر على رقعة الأمان الخاصة بشهر أكتوبر 2026.

رقعة تعالج 62 ثغرة أمنية

تعالج الرقعة 62 ثغرة أمنية وتحسّن أمان الجهاز. ويبدو أن الشركة الكورية تطرح التحديث على نطاق عالمي، وكانت الهند من أولى الدول التي وصلها. يبلغ حجم التحديث 291.55 ميجابايت، ورقم إصدار البرنامج الثابت S711BXXSJGZI6. ويستطيع المستخدم البحث عنه وتثبيته من الإعدادات، ثم تحديث البرنامج، ثم تنزيل وتثبيت.

واجهة One UI 9.0 تصل إلى أجهزة أخرى أولاً

في المقابل، أطلقت سامسونج واجهتها المخصصة لأندرويد «One UI 9.0» لعدة هواتف وأجهزة لوحية من سلسلة جالاكسي. ومن بين الأجهزة التي حصلت على التحديث جالاكسي A07، وهو من أرخص الأجهزة المؤهلة له. أما جالاكسي S23 FE، فلم يتلقَّ التحديث بعد، رغم أنه كان يُفترض أن يحصل عليه منذ وقت طويل. ومن الغريب أن تحدّث الشركة هاتف A07 الاقتصادي إلى «One UI 9.0» وتُبقي أصحاب S23 FE في الانتظار.

موعد غير محدد في تايلاند

ذكر فرع سامسونج في تايلاند أن التحديث سيصل إلى الهاتف «في وقت لاحق من هذا العام». ولم يُحدَّد تاريخ بعينه لوصوله. ومن المرجّح أن يكون هذا آخر تحديث للميزات في واجهة «One UI» لهذا الهاتف.