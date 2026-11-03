كشف تسريب جديد قادم من التشيك مواصفات نسخة 41 ملم من ساعة Xiaomi Watch S5 وسعرها المرتقب، وتبلغ سعة بطاريتها 590 ملي أمبير ساعة، أي قرابة ضعف بطارية الطراز السابق بالقياس نفسه.

بطارية تصمد حتى 14 يومًا

تُقدَّر مدة تشغيل البطارية بما يصل إلى 8 أيام في الاستخدام العادي، وإلى 14 يومًا في وضع توفير الطاقة. وكانت Xiaomi Watch S4 بقياس 41 ملم تكتفي ببطارية سعتها 320 ملي أمبير ساعة.

تعمل ساعات سلسلة S بنسخة خاصة من نظام HyperOS بدل Wear OS. والثمن المقابل لذلك مزايا أقل، لكن مدة تشغيل أطول.

جسم من الفولاذ وشاشة أكثر سطوعًا

صُنع جسم الساعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وتبلغ سماكته 9.9 ملم مقابل 9.5 ملم في Xiaomi Watch S4 بقياس 41 ملم. أما الشاشة فبقيت على حجم الطراز السابق: OLED بقياس 1.32 بوصة ودقة 466 × 466 بكسل، لكن أقصى سطوع ارتفع إلى 3000 شمعة (نت).

الساعة مقاومة للماء بمعيار 5 ATM كسابقتها. وتضم مستشعر نبض ضوئيًا وثلاثة مستشعرات حرارة لتتبع الدورة الشهرية، إضافة إلى مقياس ضغط جوي وبوصلة.

يعتمد تحديد المواقع الخارجي على مستقبل ثنائي النطاق يدعم أنظمة GPS وGalileo وGLONASS وBeiDou وQZSS. وللاتصال، تعتمد الساعة بلوتوث 5.4، وتدعم NFC وWi-Fi 6 (ax).

سعر أعلى من نسخة 46 ملم

بحسب التسريب التشيكي، سيبلغ سعر Xiaomi Watch S5 بقياس 41 ملم 5469 كرونة تشيكية. وهذا أعلى من سعر إطلاق نسخة 46 ملم، الذي كان 3999 كرونة. وتشير تسريبات أخرى إلى سعر 240 يورو للنسخة الجديدة.

وكانت شاومي قد أطلقت نسخة 46 ملم قبل أشهر. وتُباع حاليًا على موقع mi.com بـ3699 كرونة، أي نحو 152 يورو. وهي أسمك (11 ملم)، وبطاريتها 815 ملي أمبير ساعة، وشاشتها أكبر بقياس 1.48 بوصة.

أما ساعة Xiaomi Watch 5 (دون حرف S) فتعمل بنظام Wear OS، وبطاريتها 930 ملي أمبير ساعة وشاشتها 1.54 بوصة وسماكتها 12.3 ملم، وليس لها نسخة 41 ملم.