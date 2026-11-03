أعلنت نتفليكس عن فيلم أكشن جديد بعنوان «Dogfight» يجمع الممثل جايسون ستاثام بالمخرج غاي ريتشي، في تعاون سابع بينهما، على أن يبدأ الإنتاج في مطلع عام 2027 داخل المملكة المتحدة.

انتقام أنيق في عالم الجريمة السفلي بلندن

يوصف الفيلم بأنه عمل أكشن انتقامي أنيق، تدور أحداثه في عالم الجريمة السفلي في لندن. ولم تُكشف حتى الآن أي تفاصيل أخرى عن الحبكة.

سيتولى ريتشي كتابة الفيلم وإخراجه وإنتاجه، فيما يؤدي ستاثام دور البطولة، كما في معظم أعمالهما السابقة.

ثلاث شركات وراء الإنتاج

تشترك في إنتاج العمل شركة «بلاك بير بيكتشرز» و«توف غاي فيلمز» التابعة لريتشي و«بانش بالاس برودكشنز» التابعة لستاثام. وتُعدّ «بلاك بير» الجهة التي أنتجت معظم أعمال المخرج الأخيرة، ومنها «In the Grey» و«Wife & Dog»، وهما أحدث فيلمين له.

ومن بين المنتجين ريتشي وستاثام وإيفان أتكينسون، شريك ريتشي في «توف غاي»، وجون فريدبيرغ من «بلاك بير».

رحلة بدأت عام 1998

بدأت علاقة العمل بين الاثنين عام 1998، حين منح ريتشي ستاثام أول دور سينمائي له في فيلم «Lock, Stock and Two Smoking Barrels»، وهو أول أفلام المخرج إخراجاً. وتواصل التعاون بعد ذلك في «Snatch» و«Revolver» و«Wrath of Man» و«Operation Fortune: Rose de Guerre».

أما أحدث أعمالهما المشتركة فهو فيلم الإثارة والأكشن «Viva La Madness»، الذي أُعلن عنه في العام الماضي. وهو مأخوذ عن رواية لجيه جيه كونولي، وتشكل تتمة لروايته «Layer Cake» التي نقلها ماثيو فون إلى السينما عام 2004.

انتهى التصوير الرئيسي لـ«Viva La Madness» في وقت سابق من هذا العام. وتتولى «بلاك بير» توزيعه في أمريكا الشمالية، بينما تملك «أمازون إم جي إم ستوديوز» حقوق معظم الأسواق الدولية.