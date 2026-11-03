أعلنت شركة سامسونج اليوم الثلاثاء أن النسخة المطوّرة من ميزة الكشف عن انقطاع التنفس أثناء النوم أصبحت متاحة في الولايات المتحدة، وتشمل خاتم «جالاكسي رينغ» وساعات «جالاكسي» المدعومة. وتقول الشركة إن الخاتم هو أول خاتم ذكي يحمل ميزة كشف خطر انقطاع التنفس أثناء النوم بترخيص من إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) ومن دون وصفة طبية.

تحليل أعمق للمؤشرات الحيوية أثناء النوم

كانت النسخة الأصلية قد نالت تصريح «دي نوفو» (De Novo) من الإدارة الأمريكية في شباط/فبراير 2024. واكتفت تلك النسخة بإبلاغ المستخدم بوجود علامات انقطاع تنفس متوسط إلى شديد أو غيابها.

أما النسخة الجديدة فتحلّل المؤشرات الحيوية أثناء النوم بعمق أكبر. وتعطي المستخدم فكرة عن مستوى اضطرابات التنفس التي رصدتها، وهو ما قد يساعد في حوارات أكثر فائدة مع الطبيب.

مسار الموافقات وقائمة الأجهزة

حصلت النسخة المطوّرة على ترخيص FDA في تموز/يوليو، ثم أعلنت سامسونج قبل أسبوع نيلها الموافقة في كوريا. وجاء إعلان اليوم ليعلن بدء إتاحتها في السوق الأمريكية.

تتوفر الميزة على ساعة «جالاكسي واتش 9» التي تعمل بنظام «وير أو إس 7.0» أو أحدث. وستصل إلى ساعتي «جالاكسي واتش 7» و«جالاكسي واتش 8» عبر تحديثات برمجية مستقبلية. في المقابل، لم تُذكر ساعة «جالاكسي واتش ألترا 2» هذه المرة، رغم أنها كانت على قائمة الإطلاق في كوريا.

وتشير سامسونج إلى أن تصميم الخاتم الخفيف يجعل ارتداءه مريحًا طوال الليل.

شروط الاستخدام وحدوده

تعمل الميزة داخل تطبيق «سامسونج هيلث مونيتور» وتتطلب هاتف «جالاكسي» متوافقًا. وهي موجّهة لمن بلغوا 18 عامًا فأكثر.

للحصول على نتيجة، لا بد من توفر بيانات صالحة لليلتين خلال مدة 10 أيام. والميزة غير مخصصة لمن شُخّصت إصابتهم بانقطاع التنفس أثناء النوم مسبقًا، كما أنها ليست بديلًا عن التشخيص الذي يجريه طبيب مؤهل.