كشف تسريب جديد أولى التفاصيل المحددة عن كاميرات سلسلة «جالاكسي زد فولد 9» المنتظرة من سامسونج، وفيه أن الطراز العادي سيبقى على تركيبة كاميرتين، بينما يحتفظ «زد فولد 9 ألترا» بالتخطيط الثلاثي مع كاميرا رئيسية يصفها المسرِّب بالجديدة بدقة 200 ميجابكسل.

مصدر التسريب ردّ على سؤال على منصة «إكس»

صاحب المعلومات مستخدم على منصة «إكس» يُعرف باسم @WalleGalaxy، وقد كتبها في ردّ على سؤال وُجّه إليه. ولم تؤكد سامسونج أيًّا منها حتى الآن.

الطراز العادي: كاميرتان بدقة 50 ميجابكسل ولا تيليفوتو

بحسب التسريب، سيحتفظ «زد فولد 9» العادي بالتركيب نفسه الموجود في «زد فولد 8»، أي كاميرتان فقط. الأولى رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، ومعها كاميرا واسعة جدًا بالدقة نفسها.

ولا تتضمن المواصفات المسرّبة كاميرا مخصصة للتقريب (تيليفوتو). أما تفاصيل أجهزة الاستشعار في الهاتف العادي فلم تُعرف بعد.

«ألترا»: مستشعر رئيسي جديد بدقة 200 ميجابكسل

يبدو أن «زد فولد 9 ألترا» سيُبقي على التخطيط الثلاثي للكاميرات المعتمد في «فولد 8 ألترا». وتبلغ دقة الكاميرا الرئيسية فيه 200 ميجابكسل، ووصفها صاحب التسريب بأنها «كاميرا رئيسية جديدة بدقة 200 ميجابكسل». وقد تعني كلمة «جديدة» أن سامسونج ستجدّد المستشعر الرئيسي مع إبقاء التركيب العام مألوفًا.

وتأتي بعدها كاميرا واسعة جدًا بدقة 50 ميجابكسل، ثم كاميرا تقريب تدعم تقريبًا بصريًا بمقدار 3 أضعاف.

أما «فولد 8 ألترا» الحالي فيعمل بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وواسعة جدًا بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا تقريب 3 أضعاف بدقة 10 ميجابكسل. ولم يتضح إن كانت دقة كاميرا التقريب ستبقى 10 ميجابكسل في الجيل الجديد أم سترتفع قليلًا.

إطلاق السلسلة بعيد وخطط الكاميرات قابلة للتغيير

يوحي النمط الأخير بأن طراز «ألترا» ينال نظام الكاميرات الأقوى، فيما يبقى «فولد» العادي أبسط من حيث الكاميرات.

ولا تزال المعلومات مبكرة، ويُنصح بالتعامل معها بحذر إلى أن تؤكد سامسونج أي شيء. ويفصل أشهر عدة عن إطلاق سلسلة «زد فولد 9»، وقد تتغير خطط الكاميرات خلال هذه المدة.