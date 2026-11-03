كشف المسرّب المعروف باسم Digital Chat Station، اليوم الثلاثاء على منصة ويبو، مواصفات هاتفي أوبو رينو 17 ورينو 17 برو، قبل إطلاق السلسلة في الصين خلال نوفمبر. ويتناول التسريب الكاميرا والشاشة والبطارية والمعالج لكل من الهاتفين.

موعد الإطلاق غير محدد حتى الآن

أكدت أوبو رسميًا أن سلسلة رينو 17 ستصل إلى السوق الصينية في نوفمبر. باب الحجز المسبق مفتوح بالفعل، لكن الشركة لم تعلن اليوم المحدد للحدث.

ويُتوقع أن يشهد الحدث نفسه ظهور جهاز Oppo Pad Air 6 وساعة Oppo Watch 5.

شاشتان بحجمين مختلفين وبطاريتان أكبر من الجيل السابق

بحسب التسريب، تبلغ شاشة رينو 17 العادي 6.5 بوصة، بينما تأتي شاشة النسخة برو أصغر بحجم 6.3 بوصة.

أما البطاريات فتتجاوز ما قدّمته سلسلة رينو 16، التي بلغ سقفها 7000 ملي أمبير. ويُقال إن الطراز العادي يحمل بطارية من فئة 8000 ملي أمبير، فيما تحمل النسخة برو بطارية من فئة 7200 ملي أمبير.

معالجان ومستشعر بيرسكوب مشترك

يعمل رينو 17 العادي بمعالج كوالكوم سنابدراجون 7 الجيل 4، في حين يعتمد رينو 17 برو على معالج ميدياتك ديمنسيتي 8550.

وفي جانب الكاميرا، يشترك الهاتفان في كاميرا مقرِّبة من نوع البيرسكوب بدقة 50 ميجابكسل. غير أن المسرّب لم يتطرق إلى مستشعرات الكاميرا الرئيسية وكاميرا الزاوية الواسعة جدًا، ما يبقي بقية إعدادات التصوير مجهولة.

ثلاث تهيئات للذاكرة وخمسة ألوان

يذكر التسريب ثلاث تهيئات للذاكرة: 8 جيجابايت مع 256 جيجابايت، و12 جيجابايت مع 256 جيجابايت، و12 جيجابايت مع 512 جيجابايت. لكنه لا يحدد أيًّا منها متاح لكل طراز.

أما الألوان المتداولة، وفق ترجمة آلية، فهي خمسة: Snow White وIce Moon White وCocoa Brown وStarlight Pink وEncounter Cat.

ولم تؤكد أوبو أيًّا من هذه المواصفات، كما لم تعلن أسعار الهاتفين. ومن المنتظر ظهور مزيد من المعلومات مع اقتراب حدث الإطلاق في نوفمبر.