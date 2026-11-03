آبل تحذّر من موجة غلاء في الذاكرة تضغط على أرباحها

قال الرئيس التنفيذي لشركة آبل جون تيرنس خلال مكالمة الأرباح إن الشركة تتوقع أن تواصل تكاليف الذاكرة ارتفاعها في ربع ديسمبر وما بعده، ووصف الأسعار الحالية بأنها غير مسبوقة. وتحدث تيرنس مع مدير العمليات صبيح خان والمدير المالي كيفن باريخ عن معاناة الشركة مع أسعار هذه المكونات.

ربع ديسمبر أسوأ من سبتمبر

أوضح تيرنس أن آبل واجهت تكاليف ذاكرة أعلى في ربع سبتمبر، وأن ربع ديسمبر سيكون أسوأ. وأضاف أن أسعار مشتريات الذاكرة ستواصل الصعود بعد ذلك.

وكانت الشركة قد عوّضت تكاليف سبتمبر باستخدام ذاكرة خزّنتها سابقاً بأسعار أقل، وبالحصول على أسعار أدنى لبعض المكونات الأخرى غير الذاكرة. وتتوقع أن تغطي العوامل نفسها جزءاً من زيادات ديسمبر، إلى جانب رفع أسعار آيباد وماك وآيفون في يونيو وسبتمبر. غير أن تيرنس قال إن فائدة شراء الذاكرة مسبقاً ستتراجع بمرور الوقت.

إجابة غير مباشرة عن زيادات جديدة

سأل أحد المحللين عمّا إذا كانت الأسعار قد ترتفع مجدداً. تولى خان الإجابة، لكنه تجنب تقديم جواب مباشر.

وقال باريخ إن الشركة رفعت الأسعار «على مضض»، وإنها تحاول الموازنة بين التأثيرات. وأضاف خان أن آبل تقيّم إيرادات الوحدة وهامش الربح، وتنظر بتأنٍّ إلى الاعتبارات القصيرة والطويلة الأمد، وتعتقد أنها توازن بين ذلك جيداً.

مخزونات تتضاعف وهامش ربح يتراجع

ارتفعت مخزونات آبل إلى أكثر من الضعف على أساس سنوي لتبلغ 14.5 مليار دولار. وقال تيرنس إن التزامات الشراء التصنيعية زادت 33 مليار دولار من يونيو إلى ربع سبتمبر، وستظهر في التقرير السنوي للشركة الذي يصدر غداً.

وتتوقع آبل أن ينخفض هامش الربح الإجمالي من 47.9 في المئة في ربع سبتمبر إلى ما بين 45 و46 في المئة في ربع ديسمبر. ويعود الانخفاض أساساً إلى ارتفاع تكاليف الذاكرة، إلى جانب بعض تكاليف الذكاء الاصطناعي الخاصة بسيري.

كما ستكون إمدادات ماك وآيباد محدودة في ربع ديسمبر بسبب مشكلات الذاكرة.