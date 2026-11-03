أعلنت جماعة الحوثي مساء الاثنين 2 نوفمبر تنفيذ ثلاث عمليات ضد السعودية خلال 48 ساعة، في وقت سيطر فيه مسلحوها على «السُّخَر»، مركز مديرية المقاطرة في محافظة لحج، وفق مصدر محلي مسؤول.

ثلاث عمليات في 48 ساعة

قال المتحدث العسكري للحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان إن الجماعة استهدفت مطار الدمام على مرحلتين بطائرتين مسيّرتين، وإن الهجوم عطّل حركة الملاحة في المطار. وأضاف أن طائرة مسيّرة أصابت مباشرة رادار الإنذار المبكر في جيزان. أما العملية الثالثة فطالت، بحسب قوله، طائرة نقل عسكرية في مطار جيزان وحققت هدفها. وفي المقابل، أعلن التحالف بقيادة السعودية، الاثنين أيضاً، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي وطائرتين مسيّرتين أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.

109 غارات في يوم واحد

وذكر سريع أن الطيران السعودي شنّ 109 غارات جوية خلال 24 ساعة على مناطق تحت سيطرة الجماعة في خمس محافظات: صعدة وتعز ولحج والجوف والحديدة. وبلغ مجموع الغارات والصواريخ التي استهدفت مناطق الجماعة منذ بدء التصعيد 3939، على حد قوله.

سيطرة على «السُّخَر» ومقر اللواء الرابع

أفاد المصدر المحلي بأن الحوثيين نفّذوا خلال الأيام الماضية سلسلة هجمات متعاقبة على مناطق في مديرية المقاطرة. وبسط مسلحوهم نفوذهم الاثنين على «السُّخَر»، التي يقع فيها مبنى المجمع الحكومي ومرافق خدمية. وأضاف أن الجماعة وضعت يدها كذلك على مقر قيادة اللواء الرابع مشاة جبلي في مركز المديرية وعلى مناطق أخرى، وأن الاشتباكات وصلت إلى مناطق قريبة من مديرية طور الباحة المجاورة. وقال شاهد عيان إنه رأى الاثنين مسلحين على مركبات عسكرية ترفع شعارات الحوثيين في «السُّخَر». وأوضح أنهم تمركزوا في عدة مواقع ورددوا شعارات دينية خاصة بالجماعة. ولم تعلّق القوات الحكومية ولا الحوثيون على التطورات الميدانية في المديرية حتى وقت نشر الخبر. وفي الجمعة الماضي، كانت مصادر من اليمن قد تحدثت عن إحكام الحوثيين قبضتهم على عدة مناطق في المقاطرة.

موقع يربط الشمال بالجنوب

تتبع المقاطرة لحج إدارياً وتقع على حدود تعز. وتضم طريق «هيجة العبد» الذي يربط المحافظات الشمالية بالجنوبية، كما تمنحها طبيعتها الجبلية أهمية عسكرية تؤثر في أمن الطرق والتنقل والإمدادات. وسيطر الحوثيون في الأسابيع الماضية على مناطق واسعة في تعز، منها مديرية الشمايتين التي ترتبط بحدود إدارية واسعة مع المقاطرة. وكانت التوترات قد تصاعدت بين القوات الحكومية المدعومة من تحالف بقيادة السعودية والحوثيين في يوليو الماضي، مع عودة المواجهات إلى عدة جبهات وتبادل هجمات طالت أهدافاً داخل السعودية. وكثّف الحوثيون هجماتهم على المملكة مؤخراً، بالتزامن مع إطلاق القوات الحكومية عملية عسكرية لاستعادة المناطق الخاضعة للجماعة، ومنها صنعاء.