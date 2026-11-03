قالت الممثلة الأمريكية ماكينا غريس، البالغة من العمر 20 عامًا، إنها لا تقبل أدوار العري ولا الأدوار الجنسية المفرطة، وذلك في مقابلة مع مجلة «كوزموبوليتان» نُشرت قبيل عرض فيلمها الجديد «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping».

احترام لمن يقدّمون هذه الأدوار وخوف شخصي منها

أوضحت غريس أنها تحترم الفنانين القادرين على تقديم هذا النوع من المشاهد، لكنها تجد الأمر مخيفًا بالنسبة إليها. وأضافت أنها لا تعرف إن كان موقفها هذا سيتغير يومًا ما.

ورفضت أن يُفهم من ذلك أنها تكتفي بالأدوار الهادئة، مشيرة إلى أن شخصيتها في فيلم «Scream 7» تُقتل على يد «غوستفيس». أما حلمها المقبل فهو أن تؤدي دور أميرة ديزني.

من إعلان تجاري في الخامسة إلى ملكية أكبر على أدوارها

بدأت غريس مسيرتها طفلةً، إذ حصلت على أول إعلان تجاري وهي في الخامسة من عمرها. وقبل أن تبلغ سن المراهقة شاركت في أعمال عدة، منها «The Young and the Restless» و«Gifted» و«I, Tonya» و«The Haunting of Hill House».

وقالت إنها تستمتع اليوم بقدر أكبر من «الملكية» على أدوارها بعد انتقالها من الطفولة إلى البلوغ. ووصفت تجربة الطفل في موقع التصوير بأنه مطالَب بالتصرف كالكبار حتى يقف أمام الكاميرا، ثم يُطلب منه التصرف كطفل، وينزعج الجميع منه إن فعل ذلك.

وتحب غريس الآن أن تكون بالغة وأن تبدي رأيها، وتستمتع بالجلوس مع المنتجين وطرح أفكارها. وشاركت أيضًا في أفلام كبيرة منها «Regretting You» و«Five Nights at Freddy's 2» و«Scream 7».

ميسيلي دونر في «Sunrise on the Reaping»

تؤدي غريس في «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» دور ميسيلي دونر، حليفة هيمتش الذي يؤدي دوره جوزيف زادا، في الحلبة. ويُعرض الفيلم عالميًا في 20 نوفمبر.

وفي العرض الأول للفيلم في بريطانيا في أكتوبر، قالت الممثلة إن تأدية دور ميسيلي كانت «مرعبة ومجنونة». وذكرت أن ما خفّف الضغط عنها أن الجمهور استقبل اختيارها للدور بإيجابية في الغالب.

وأقرّت بأنها شعرت بالقلق من عدم قدرتها على إنصاف الشخصية، لأنها تحب هذه السلسلة وهذه الشخصية كثيرًا.