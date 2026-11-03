سجّل المهاجم الفرنسي تييرنو باري هدفاً في مرمى نيوكاسل مساء الاثنين، ليقود إيفرتون إلى فوز مستحق على أرض الأخير في ملعب «سانت جيمس بارك» ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز. وكانت المرة الثانية التي يسجل فيها باري في شباك الفريق نفسه خلال خمسة أيام.

ثامن أهداف باري يعادل حصيلة الموسم الماضي بأكمله

رفع باري رصيده إلى ثمانية أهداف في 12 مباراة هذا الموسم. وهذا هو العدد نفسه الذي أحرزه في 41 مباراة الموسم الماضي.

وبين لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، لم يسجّل في جميع المسابقات هذا الموسم أكثر من باري سوى إرلينغ هالاند، صاحب 13 هدفاً. ويبلغ المهاجم 24 عاماً، ويعيش أفضل فترة له منذ انضمامه إلى إيفرتون من فياريال الصيف الماضي.

وبعد انتقال بيتو إلى فيورنتينا، صار باري المهاجم الأول الوحيد في صفوف إيفرتون، ولا غنى عن خدماته حالياً.

بداية متعثرة في ميرسيسايد وفيديو الانهيار

دفع إيفرتون 27 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع اللاعب الفرنسي، الذي نشأ وهو يشاهد واين روني ورومelu لوكاكو يسجلان بقميص النادي. لكن مشواره في ميرسيسايد بدأ بصعوبة بالغة، فقد سدد كرة واحدة فقط في أول 16 مباراة خاضها مع الفريق.

ونشر باري الشهر الماضي مقطع فيديو يظهر فيه منهاراً أثناء حصة تدريبية خاصة في الموسم الماضي.

احتفال بالانزلاق والرقص وجدل حول الهدف

احتفل باري بهدفه مساء الاثنين بالانزلاق على ركبتيه، ثم أدى بعض الرقصات. وقال إنه استمتع باحتفاله، موضحاً أنه يريد الاستمتاع أكثر من الموسم الماضي.

وأضاف اللاعب أنه عمل كثيراً خلال الصيف، وأن النتيجة تظهر الآن. وتابع أن الموسم طويل، لكنه سعيد بمساعدة فريقه بأهدافه.

غير أن الهدف أثار جدلاً في معسكر نيوكاسل، إذ قال مدربه ماتياس يايسله إن هناك «خطأً واضحاً على فابيان شار» أثناء بناء الهجمة التي انتهت بالتسجيل.