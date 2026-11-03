اعتبر المدرب الهولندي إريك تن هاغ، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، أن هبوط ناديه السابق من الدوري الإنجليزي الممتاز احتمال حقيقي، وذلك في مقابلة مع «إي إس بي إن هولندا».

سُئل تن هاغ عمّا إذا كان من الواقعي أن يجد يونايتد نفسه يصارع لتجنّب الهبوط، فأجاب بأن الأمر ممكن بالتأكيد في الدوري الإنجليزي، لأن جميع الفرق قوية وكل تشكيلاتها قوية ومدرّبيها جيدون. وأضاف أن الفريق إذا وقع مرة في الجانب الخطأ ودخل في حلقة مفرغة، فقد يصبح الوضع صعبًا جدًا جدًا.

يونايتد في المركز 17 بسبع نقاط من تسع مباريات

تأتي هذه التصريحات بينما يحتل يونايتد المركز 17 في جدول الدوري برصيد سبع نقاط فقط من تسع مباريات. ولا يفصله عن منطقة الهبوط سوى فارق الأهداف.

وخسر الفريق يوم السبت صفر-2 أمام تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج. ومدّدت الهزيمة سلسلته دون فوز في جميع المسابقات إلى تسع مباريات، وهي أطول سلسلة من هذا النوع للنادي منذ 1984.

ويواجه المدرب الحالي مايكل كاريك ضغطًا كبيرًا في أولد ترافورد. وتنتظر الفريق مواجهتان مهمتان أمام روما وأستون فيلا.

من المركز الثالث إلى الرحيل بعد عامين ونصف

وصل تن هاغ إلى يونايتد قادمًا من أياكس في مايو 2022، وأنهى موسمه الأول في المركز الثالث بالدوري الإنجليزي الممتاز. وفي عام 2023 فاز بكأس الرابطة (كاراباو)، ليضع حدًا لصيام عن الألقاب دام ست سنوات.

وتوّج في عام 2024 بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على مانشستر سيتي.

غير أن أداء الفريق في الدوري تراجع بشدة في موسميه الثاني والثالث. وارتبط ذلك بأزمات إصابات حادة وخسائر ثقيلة في الديربي وهوية تكتيكية غير مستقرة. وانتهت فترته في النادي بعد نحو عامين ونصف، ويبقى لقبا الكأس المحليان اللذان حققهما آخر بطولتين كبيرتين للنادي.