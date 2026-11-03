أعلن ديفيد مويز، مدرب إيفرتون، أن أمام جاك غريليش طريقًا للعودة إلى النادي، لكنه أقرّ بأنه لا يعرف متى سيجد اللاعب مكانه في التشكيلة مجددًا، وذلك بعد فوز فريقه على نيوكاسل 1-0 مساء الاثنين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

غياب عن مباراتين أمام نيوكاسل

غريليش، لاعب وسط منتخب إنجلترا السابق وعمره 31 عامًا، معار إلى إيفرتون من مانشستر سيتي. وقد غاب عن مباراتي الفريق أمام نيوكاسل خلال الأسبوع الماضي، في الأولى بسبب مشكلة انضباطية، وفي الثانية لأسباب أخرى أعلنها النادي.

يوم الخميس، تغلّب إيفرتون على نيوكاسل 3-1 في كأس الرابطة (كاراباو) دون مشاركة اللاعب. وكان النادي هو من قرر استبعاده من تلك المباراة، ويُعتقد أن القرار جاء بعد غياب غير مصرّح به عن التدريب.

باري يحسم مباراة سانت جيمس بارك

أما مباراة الاثنين على ملعب سانت جيمس بارك، فانتهت بفوز إيفرتون بهدف وحيد سجّله ثييرنو باري. وغاب غريليش عنها كذلك، وأوضح النادي أن السبب نقص اللياقة.

مويز يتحفظ على التفاصيل

بدا مويز متحفظًا بعد المباراة، واكتفى بالقول إن غريليش غير متاح حاليًا. وأضاف أن القرار بشأن موعد عودته سيُتخذ بالتشاور مع النادي.

وحين سُئل إن كان الغياب مرتبطًا باللياقة فعلًا، لم يزد على أن اللاعب غير متاح في الوقت الحالي. وعندما سُئل عمّا إذا كانت المشكلة الانضباطية قد انتهت، قال إنه لا يستطيع التعليق على ذلك.