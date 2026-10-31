أعلنت آبل اليوم السبت 31 أكتوبر 2026 عن ماك بوك برو جديد مزوّد بشاشة PROLED XDR، وهو أول حاسوب محمول من الشركة يتيح التفاعل باللمس مباشرة على الشاشة. وجاء الإعلان مصحوبًا بكشف عن تحسينات لمسية إضافية في نظام ماك أو إس 27 غولدن غيت، بعد تحسينات كانت آبل قد أضافتها إلى النظام في وقت سابق من العام الجاري.

إيماءات لوحة التتبع تنتقل إلى الشاشة

يمكن تنفيذ الإيماءات نفسها المعتادة على لوحة التتبع على شاشة الجهاز الجديد. ومن بينها التمرير بثلاثة أصابع إلى الأعلى لفتح مِشن كنترول، والتمرير بثلاثة أصابع للتنقل بين المساحات.

تشمل الإيماءات أيضًا ضمّ الأصابع للتكبير والتمرير داخل صفحة ويب. ويصل المستخدم إلى سبوتلايت من الجزيرة الديناميكية.

أهداف لمس أكبر في التطبيقات المحسّنة

أجرت آبل تعديلات على عناصر الواجهة لتناسب اللمس. فتكبر أيقونات إشارات المرور أعلى يسار نافذة التطبيق عند لمسها، ويكبر كل عنصر داخل قائمة السياق في شريط القوائم عند التفاعل معه باللمس.

وفي معظم التطبيقات المحسّنة ستكون أهداف اللمس أكبر، وإن كانت الأزرار فيها قد لا تبدو أكبر بالضرورة. كما زادت آبل تباعد عناصر شريط القوائم قليلًا في جميع أجهزة ماك العاملة بماك أو إس 27.

سفاري ومحاكي آي أو إس

أضافت آبل إلى سفاري ميزة السحب للتحديث. ويتيح الجهاز الجديد للمطوّرين التنقل الكامل في محاكي آي أو إس باللمس.

مزيد من تحسينات اللمس في الطريق

تقول آبل إن المزيد من تحسينات اللمس على ماك قادم. ومن المرجح أن يُكشف عن المزيد في مؤتمر دبليو دبليو دي سي المقبل.