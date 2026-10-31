أعلن مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، اليوم السبت 31 أكتوبر 2026، عن خطة علاجية وتدخل جراحي للفنان محمد الحلو، بعد تعرضه لتوقف مؤقت ومفاجئ في عضلة القلب نجح الأطباء في إعادة النبض إثره.

النقابة تتابع الحالة على مدار الساعة

قال كامل إن النقابة تتابع حالة محمد الحلو باستمرار على مدار الساعة، وتقدم له كل الدعم. ووصفه بأنه أخ كبير وصديق عزيز للوسط الفني.

نقل مرتقب إلى مستشفى المعادي العسكري

يجري التنسيق مع الجهات الطبية المعنية لنقل محمد الحلو إلى مستشفى المعادي العسكري. ويتم النقل فور استقرار العلامات الحيوية بما يسمح بحركته.

الهدف من النقل توفير أعلى مستويات الرعاية الطبية المتخصصة، إذ يمتلك المستشفى العسكري تجهيزات متطورة وكوادر طبية رفيعة المستوى.

قسطرة قلبية فور الوصول ثم تركيب دعامات

تتضمن الخطة العلاجية خضوع محمد الحلو لعملية قسطرة قلبية عاجلة فور وصوله إلى المستشفى العسكري. وتهدف القسطرة إلى فحص الشرايين بدقة وتحديد وتيرة تدفق الدم.

وعقب القسطرة يجري على الفور تثبيت الدعامات المطلوبة، من أجل معالجة أي انسداد أو ضيق كان سبباً في الأزمة القلبية المفاجئة. والغاية من ذلك ضمان استقرار الحالة الصحية على المدى الطويل والحيلولة دون تكرار المضاعفات.

نداء للتضامن وتكثيف الدعاء

ناشد كامل جماهير الفن العربي ومحبي محمد الحلو في كل مكان بالتضامن وتكثيف الدعاء له. وأكد أن الحالة ما زالت تتطلب رعاية دقيقة ودعماً معنوياً كبيراً من محبيه لتجاوز مرحلة الخطر بسلام.