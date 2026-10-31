أُعلنت مساء السبت 31 أكتوبر 2026 في مدينة السويس جوائز مسابقات مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدًا، خلال حفل ختام الدورة الثالثة الذي قدّمه الفنان محمود فارس، بحضور عدد من صناع السينما وشخصيات ثقافية.

«حكاية حياة» و«ما لم يقال» و«نهاية» تفوز في مسابقة الـ5 دقائق

ضمّت مسابقة الأفلام القصيرة جدًا، المخصصة للأعمال التي لا تتجاوز مدتها 5 دقائق، ثلاثة أفلام فائزة. نال الجائزة فيلم «حكاية حياة» من إيطاليا، وفيلم «ما لم يقال» من مصر، وفيلم «نهاية» من فلسطين.

ويقود لجنة تحكيم هذه المسابقة المخرج عادل عوض، وتضم في عضويتها ميرنا وليد وأوديتا تشوناي.

«المتسللون» و«تحقيق» و«رابتوس» و«البحث عن رائحة بحر» بين المتوجين

حصل الفيلم الإيطالي «المتسللون» على جائزة أفضل فيلم روائي قصير. وفاز الفيلم المغربي «تحقيق» بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة.

أما جائزة أفضل فيلم تسجيلي فذهبت إلى فيلم «البحث عن رائحة بحر»، بينما نال فيلم «رابتوس» جائزة أفضل فيلم تحريك.

ثلاثة نصوص تتقاسم جوائز السيناريو

سلّمت غادة جبارة جوائز مسابقة السيناريو، التي فاز فيها ثلاثة أعمال. وهي «تأشيرة رجوع» من تأليف روان هيثم صبري، و«عودة» من تأليف أحمد جمال السيد، و«حارس الذاكرة» من تأليف محمود علي شيبة.

وتترأس غادة جبارة لجنة تحكيم مسابقة أفلام الـ10 دقائق، إلى جانب إيناس عبدالخالق وكريستيان شيبوليا وطارق رشاد وصوفيا جفايلر. وتضم لجنة تحكيم مشاريع تخرج الطلبة في مرحلة السيناريو وليد سيف وأحمد صالح وضياء الدين جابر.

إقبال جماهيري وبرامج جديدة في دورة هذا العام

قال أسامة أبو نار، رئيس المهرجان، إن الدورة الثالثة شهدت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا من أهالي السويس وطلاب الجامعة. وأضاف أن الدورة تشهد إطلاق برامج وأقسام جديدة.

وأشار أبو نار إلى أن عروضًا وندوات وماستر كلاس تُستضاف لأول مرة في أكثر من موقع ثقافي وتعليمي بمدن محافظة السويس. وأوضح أن المهرجان يحرص على مشاركة الطلبة والدارسين في تنظيم وإشراف المسابقات والورش والماستر كلاس، لاكتسابهم خبرات في صناعة الأفلام وتنظيم المهرجانات والمسابقات السينمائية.

من جهته، وجّه قدري الحجار، مدير المهرجان، الشكر إلى نقيب السينمائيين مسعد فودة ووزارة الثقافة والسياحة على دعمهما للمهرجان.

وكان حفل الافتتاح في السويس قد كرّم هاني رمزي وأحمد بدير ووفاء عامر ومحافظ السويس ورئيس جامعة السويس، بحضور أسامة أبو نار وقدري الحجار. كما كُرّمت فاطمة أحمد حسن، بطلة فيلم الافتتاح، وهي من أصحاب الهمم.

ويضم المهرجان 3 مسابقات، وحضر حفل الختام إلى جانب أبو نار والحجار والمخرج عادل عوض وغادة جبارة قيادات من محافظة السويس.