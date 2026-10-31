جرّبت جميع أدوات الذكاء الاصطناعي من سامسونج على هاتف S24 ألترا بنظام One UI 9، وصُنّفت النتائج إلى ثلاث فئات: أدوات توفّر الوقت، وأخرى تحتاج التحقق من مخرجاتها، وثالثة أقرب إلى الدعاية. واعتمد الاختبار على تطبيقات نوتس ومسجّل الصوت والمعرض والمتصفح ولوحة المفاتيح، إضافة إلى Circle to Search وNow Nudge.

ملاحظات الاجتماعات والتلخيص في نوتس ينجزان العمل دون إسقاط التفاصيل

تضم أداة التنسيق التلقائي في سامسونج نوتس خاصيتين: ملاحظات الاجتماعات، والعناوين والنقاط. رتّبت ملاحظات الاجتماعات نصًا فوضويًا، وأظهرت المشاركين والمواضيع والقرارات والمهام. أما العناوين والنقاط فحوّلت الملاحظات إلى نقاط من دون تنظيم.

ولأداة التلخيص وضعان: قياسي ومفصّل. ولم تُسقط أي تفاصيل مهمة خلال الاختبارات.

وفي مسجّل الصوت، اقترحت أزرار الإجراءات أحداثًا يمكن إضافتها إلى التقويم بنقرة واحدة.

أخطاء في النسخ النصي تنتقل إلى الترجمة والتلخيص

أُجري تسجيلان لاختبار النسخ النصي. في الأول ظهرت أخطاء، منها تحويل «opens at 10 instead of nine» إلى «opens@ten instead of name». وفي الثاني حُوّلت «expense reports» إلى «experience reports».

وتلخيص مسجّل الصوت أسقط تفاصيل مهمة، وأضاف عبارة مبهمة لم تُقَل. وورثت الترجمة أخطاء النسخ النصي، ودمجت جملتين في النسخة الفرنسية بسبب نقطة مفقودة.

الممحاة الذكية والإنشاء ينجحان والنقل يخطئ في الشكل

تضم أدوات التحرير التوليدي في المعرض ثلاث أدوات: الممحاة الذكية والنقل والإنشاء. أزالت الممحاة الذكية برتقالة غير ناضجة من صورة أربعة هواتف جالاكسي دون أثر. واستبدلت أداة الإنشاء البرتقالة بتفاحة، وأعادت تلوين الهواتف الأربعة بأربعة ألوان.

أما أداة النقل فحرّكت هاتفًا عبر الإطار، لكنها أطالت شكله وأضافت عدستين. وتعمل أداة التصوير البطيء الفوري بالضغط المطوّل على فيديو في المعرض، وتتعثر أحيانًا بشكل يكاد لا يُلاحظ.

وتقصّ أداة FanCam حول شخص مختار وتتبعه طوال المقطع، وتؤدي أفضل مع لقطة واسعة. وعرضت اقتراحات التعديل في المعرض غالبًا تأثير Live effect وRemaster فقط.

وظهرت خاصية إزالة الانعكاسات عند تصوير شاشة حاسوب بضوء فلاش، لكنها خفّفت الشاشة وبقيت بقع الضوء. واحتاجت خاصية إزالة الظلال محاولات عدة للظهور، ثم نظّفت ظلًا عن صفحة مكتوبة بخط اليد.

Circle to Search وNow Nudge ومساعد التصفح تتجاوز الاختبار

Circle to Search خاصية من جوجل تتيح البحث أو النسخ أو الترجمة عبر تحديد أي شيء على الشاشة. ولخّص مساعد التصفح في متصفح سامسونج مقالًا كاملًا بدقة، وترجم الصفحة كاملة إلى الفرنسية.

وترجمت أداة Interpreter سؤالًا بالإنجليزية إلى الفرنسية، وردًّا بالفرنسية إلى الإنجليزية. وصحّحت أداة التدقيق الإملائي والنحوي في لوحة المفاتيح كل الأخطاء، لكنها جعلت النص أكثر رسمية.

وحوّلت أداة Now Nudge عبارة عن موعد يوم الخميس الساعة 3 مساءً إلى رابط ينقل إلى حدث تقويم، وعملت أيضًا في Google Messages. وتضم بطاقات Now Brief المخصصة في One UI 9 ثلاثة خيارات فقط: الطقس والصحة والفيديوهات. ولم تظهر أداة Call Brief في أي مكالمة خلال الاختبار.

وسيُستمر في استخدام Circle to Search، وملاحظات الاجتماعات والتلخيص في نوتس، وأزرار الإجراءات في مسجّل الصوت، وتلخيص مساعد التصفح، وInterpreter، وNow Nudge، والممحاة الذكية والإنشاء والتصوير البطيء الفوري في المعرض.