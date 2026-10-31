خلصت مقارنة بين هاتفي ريدمي K80 Pro وون بلس Ace 7 Pro إلى أن الهاتف الجديد من ون بلس هو الفائز الإجمالي، فيما يبقى هاتف شاومي خيارًا مناسبًا لمن يضع الميزانية في المقدمة. وتتناول المقارنة سؤال الترقية: هل يبرر الهاتف الأحدث فرق السعر؟

فارق في العمر والسعر يبلغ نحو 270 دولارًا

أُطلق ريدمي K80 Pro في الصين يوم 27 نوفمبر 2024، ما يجعل عمره نحو عامين. أما ون بلس Ace 7 Pro فأُطلق في أكتوبر 2026.

يبلغ سعر ريدمي نحو 500 دولار (45,000 روبية)، مقابل نحو 770 دولارًا (69,000 روبية) لون بلس. والفرق بينهما نحو 270 دولارًا، أي 24,000 روبية. ويستند سعر ون بلس إلى تقدير مبني على سعره في السوق الصينية مع تحويل تقريبي.

ون بلس يتقدم في الأداء والبطارية والتبريد

يعمل ون بلس بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 ومعالج رسوميات Adreno 840 وذاكرة UFS 4.1. أما ريدمي فيعتمد على Snapdragon 8 Elite مع Adreno 830 وذاكرة UFS 4.0.

ويضم هاتف ون بلس مروحة تبريد مدمجة ثنائية الاتجاه، بينما يكتفي ريدمي بتبريد تقليدي. وتبلغ سعة بطارية ون بلس 9,000 مللي أمبير من نوع سيليكون-كربون، مقابل 6,000 مللي أمبير في ريدمي.

في الشحن، يدعم ريدمي 120 واط سلكيًا تملأ البطارية في نحو 28 دقيقة، إضافة إلى 50 واط لاسلكيًا. ويكتفي ون بلس بـ100 واط سلكيًا مع شحن الالتفاف (Bypass)، ولا يدعم الشحن اللاسلكي.

ريدمي يحتفظ بأفضلية في الشاشة والكاميرات

شاشة ريدمي OLED بقياس 6.67 بوصة ودقة 1440 × 3200 بكسل وتردد 120 هرتز، وتصل ذروة سطوعها المعلنة إلى 3,200 شمعة، مع دعم Dolby Vision وHDR10+. في المقابل، تبلغ شاشة ون بلس LTPO AMOLED قياس 6.78 بوصة بدقة 1272 × 2772 بكسل وتردد 185 هرتز وسطوع 2,000 شمعة، وتدعم HDR10+ وHDR Vivid وتعتيم PWM بتردد 3840 هرتز.

تتألف كاميرا ريدمي الخلفية من ثلاث عدسات: رئيسية 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري، وتيليفوتو 50 ميجابكسل بتقريب بصري 2.5x، وواسعة جدًا 32 ميجابكسل. أما ون بلس فيعتمد عدسة رئيسية 200 ميجابكسل مع تثبيت بصري وتيليفوتو بيريسكوب 50 ميجابكسل بتقريب بصري 3.5x، من دون عدسة واسعة جدًا.

في الفيديو الخلفي، يسجل ريدمي 8K بمعدل 24 إطارًا و4K بمعدل 60 إطارًا، ويسجل ون بلس 8K بمعدل 30 إطارًا و4K بمعدل 120 إطارًا. وتبلغ دقة كاميرا السيلفي 20 ميجابكسل في ريدمي مع تسجيل 1080p بمعدل 60 إطارًا في الثانية، و16 ميجابكسل في ون بلس مع 30 إطارًا.

ميزات مشتركة وفروق في النظام والاتصال

يحمل ريدمي مقاومة للماء بمعيار IP68، ويحمل ون بلس IP68/IP69K. ويعمل الأول بنظام أندرويد 15 مع HyperOS 2، والثاني بأندرويد 17 مع ColorOS 17.

يدعم ريدمي بلوتوث 6.0 وون بلس بلوتوث 5.4، وكلاهما يدعم Wi-Fi 7. ويتساوى الهاتفان في الذاكرة العشوائية (12 أو 16 جيجابايت) والتخزين (256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت)، كما يتشاركان بصمة الإصبع بالموجات فوق الصوتية تحت الشاشة والسماعات الستيريو.

وتنسب المقارنة إلى ريدمي التفوق في الدقة والسطوع وتنوع الكاميرات والشحن السريع واللاسلكي والسعر، وإلى ون بلس التفوق في المعالج والبطارية والتبريد والألعاب.