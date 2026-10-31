اختتمت هيئة شباب كلنا الأردن، الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، دورة تدريبية متخصصة في إعداد المدربين (TOT) في محافظة معان، وذلك في 31 تشرين الأول 2026. استمرت الدورة ثلاثة أيام وشارك فيها 26 شاباً وشابة من أبناء المحافظة.

تدريب على تصميم البرامج وتقديمها

أرادت الدورة أن ترفع كفاءة المشاركين في ميدان التدريب وصقل المهارات، وأن تمنحهم ما يحتاجونه من معارف وأدوات لوضع البرامج التدريبية وتنفيذها. كما ركزت على تنمية مهارات العرض والتقديم، والتواصل المؤثر، وقيادة الجلسات التدريبية.

وخلال الأيام الثلاثة، اطّلع المشاركون على أساليب التدريب التفاعلي، وسبل دفع المتدربين إلى المشاركة، وكيفية الاستفادة من الأنشطة العملية في العملية التدريبية.

محاور البرنامج كما عرضها المدرب

أفاد المدرب الدكتور وسام بشابشة بأن البرنامج اهتم بإمداد المشاركين بالأسس العلمية والعملية التي يحتاجها إعداد المدربين. وبيّن أن المحاور ضمت مهارات الاتصال والتواصل، وإعداد الحقائب التدريبية وتصميمها، وتحديد الاحتياجات التدريبية.

كما شملت المحاور مهارات الإلقاء والعرض وإدارة المجموعات التدريبية، فضلاً عن توظيف أساليب التدريب التفاعلي والأنشطة التطبيقية.

القرارعة: برامج إعداد المدربين تبني جيلاً ينقل المعرفة

رعى مساعد محافظ معان، الدكتور خالد القرارعة، حفل اختتام الدورة. وذكر أن من المهم الاستثمار في طاقات الشباب وتنمية قدراتهم وتزويدهم بالمهارات والمعارف، لأن ذلك يتيح لهم القيام بأدوار فاعلة في مجتمعاتهم.

وتابع أن برامج إعداد المدربين تساعد على بناء جيل شبابي يستطيع نقل المعرفة والخبرات. ولفت إلى أنها ترسخ ثقافة التعلم المستمر والمبادرة والمشاركة الإيجابية في مسيرة التنمية الوطنية.

الجرادين: الدورة جزء من جهود الهيئة لتمكين الشباب

بدوره، ذكر منسق هيئة شباب كلنا الأردن في محافظة معان، أحمد الجرادين، أن الدورة تندرج في إطار جهود الهيئة المتواصلة لتمكين الشباب وتنمية قدراتهم. وبيّن أن الهيئة تمنح الشباب مهارات نوعية تزيد من فرص إسهامهم في العمل المجتمعي والتنموي.

ورأى الجرادين أن برنامج إعداد المدربين يمثل استثماراً حقيقياً في الطاقات الشبابية، إذ يخرّج شباباً وشابات قادرين على نقل المعرفة وتنفيذ المبادرات والبرامج التدريبية في مجتمعاتهم المحلية.