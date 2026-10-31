أُفيد يوم الجمعة أن شركة «أوبن إيه آي» (OpenAI) خفّضت سقف جولة التمويل الجديدة إلى 20 مليار دولار، بعدما كانت تسعى في البداية إلى جمع 30 مليار دولار.

إغلاق أول أقل من المستهدف

من المتوقع أن يقلّ حجم الإغلاق الأول للجولة عن 20 مليار دولار. وستقود الجولة مجموعة من المستثمرين من الإمارات العربية المتحدة.

وقد يرفع طرح لاحق موجَّه لأفراد أثرياء إجمالي التمويل إلى الرقم المستهدف البالغ 20 مليار دولار. وأضافت تغطية لاحقة أن الشركة حصلت حتى الآن على 11 مليار دولار.

تراجع في التقييم المستهدف

سبق أن أُفيد أن الشركة تسعى إلى جمع 30 مليار دولار بتقييم يبلغ 1.4 تريليون دولار. ثم تراجع التقييم المستهدف إلى 1.25 تريليون دولار.

وكانت الجولة تمهيدًا لطرح عام أولي تخطط له الشركة. ولم تردّ «أوبن إيه آي» حتى الآن على طلب التعليق.

حذر في وول ستريت وتجاوب فاتر

وُصف تجاوب بعض كبار المستثمرين مع جهود جمع التمويل بأنه «فاتر». ويُعزى جزء من الصعوبات المفترضة إلى سوء التوقيت.

فقد أصبح مستثمرو وول ستريت حذرين من الإنفاق الكبير على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وأدى هذا الحذر إلى موجة بيع كبيرة لأسهم شركات التقنية.