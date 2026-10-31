الصلب الذي لا يصدأ (Stainless steel) سبيكة أساسها الحديد وتحتوي على الكروم، وهو العنصر الذي يمنحها مقاومة الصدأ والتآكل. وتبدأ هذه المقاومة عندما تبلغ نسبة الكروم في السبيكة 10.5% أو أكثر. ويُعرف هذا المعدن أيضًا باسم «إينوكس»، وله استخدامات واسعة تمتد من أدوات المطبخ إلى المنشآت الصناعية الكبرى.

لماذا لا يصدأ هذا الصلب؟

سرّ المقاومة يكمن في الكروم. فعندما يتعرض المعدن للأكسجين، يشكّل الكروم طبقة رقيقة سلبية (passive film) تحمي سطح المعدن. وتتميز هذه الطبقة بقدرتها على الترميم الذاتي عند تعرضها للأكسجين، فإذا تعرض السطح للخدش أو التلف عادت الطبقة لتحمي المعدن من جديد.

ويمكن إضافة عناصر أخرى إلى السبيكة لتحسين خصائص معينة تناسب تطبيقات مختلفة، ومن هذه العناصر:

الموليبدنوم

الكربون

النيكل

النيتروجين

أسماؤه الأخرى

يتعدد تسمية هذا المعدن بحسب اللغة والسياق:

إينوكس (inox): اختصار للكلمة الفرنسية inoxydable، ومعناها «غير قابل للأكسدة».

اختصار للكلمة الفرنسية inoxydable، ومعناها «غير قابل للأكسدة». نيروستا (Nirosta): اختصار للعبارة الألمانية nichtrostender Stahl.

اختصار للعبارة الألمانية nichtrostender Stahl. الصلب المقاوم للتآكل (CRES): تسمية تركّز على خاصية المقاومة.

تسمية تركّز على خاصية المقاومة. الصلب الذي لا يصدأ (rustless steel).

خصائصه وأشكاله

من أبرز خصائصه المفيدة اللمعان ومقاومة التآكل. ويمكن درفلته إلى ألواح وصفائح وقضبان وأسلاك وأنابيب، كما أن بعض درجاته مناسبة أيضًا للطرق (الحدادة) والسباكة (الصب).

وفي مجال النظافة، تفوق قابليته للتنظيف البيولوجي قابلية النحاس والألومنيوم، وتُضاهي قابلية الزجاج. وقد أدت هذه الميزة، إلى جانب قوته ومقاومته للتآكل، إلى استخدامه في مصانع الأدوية ومصانع تجهيز الأغذية.

أين يُستخدم؟

المجال أمثلة المطبخ والمائدة أدوات الطهي، والسكاكين والشوك الطب والمنزل والنقل الأدوات الجراحية، والأجهزة المنزلية الكبيرة، والمركبات البناء مادة بناء في المباني الكبيرة الصناعة مصانع الورق، والمصانع الكيميائية، ومحطات معالجة المياه التخزين والنقل خزانات وصهاريج للمواد الكيميائية والمنتجات الغذائية

كيف تُصنَّف أنواعه؟

تُصنَّف الأنواع المختلفة من الصلب الذي لا يصدأ برقم مكوَّن من ثلاثة أرقام وفق نظام AISI. أما المعيار ISO 15510 فيسرد التركيبات الكيميائية لهذا الصلب ضمن مواصفات معايير ISO وASTM وEN وJIS وGB، في جدول تبادلي مفيد يساعد على المقارنة بين هذه المعايير.

وخلاصة القول إن الصلب الذي لا يصدأ ليس معدنًا واحدًا بتركيبة ثابتة، بل عائلة من السبائك قاعدتها الحديد، وشرطها الأساسي حضور الكروم بنسبة لا تقل عن 10.5%، مع عناصر إضافية تُختار بحسب الاستخدام المطلوب.