بدأت خرائط آبل بتمويه صور عدد من القواعد التابعة لوكالة ناسا والقوة الفضائية الأمريكية وسلاح الجو، فلم يعد في الإمكان رؤية المقاتلات على المدارج ولا الصواريخ على منصات الإطلاق. ويبدو أن التغيير حديث العهد، ولم تعلن الشركة عنه رسميًا.

مواقع الإطلاق والأقمار الصناعية بين المحجوبة

من المواقع التي شملها التمويه مرفق والوبس للطيران في ولاية فرجينيا، ومركز ستينيس الفضائي في ولاية ميسيسيبي. كما حُجبت محطة كيب كانافيرال التابعة للقوة الفضائية في فلوريدا، وقاعدة فاندنبرغ التابعة للقوة الفضائية في كاليفورنيا.

وطال التمويه كذلك قاعدة باتريك الفضائية، وهي القاعدة الأم لكيب كانافيرال. وتضم هذه المواقع الثلاثة معظم منصات الإطلاق العسكرية، إضافة إلى بعض أكثر الأقمار الصناعية تقدمًا وسرية في العالم.

وتشمل القائمة أيضًا موقع غروم ليك المعروف بالمنطقة 51، ومختبر لوس ألاموس الوطني.

قواعد القاذفات: بعضها مموّه وبعضها ظاهر

قاعدة ويتمان الجوية، مقر معظم قاذفات بي-2 الشبحية القادرة على حمل أسلحة نووية، صارت مموّهة. وكذلك قاعدة إلسورث الجوية، وهي أحد موطنين لقاذفة بي-1بي داخل الولايات المتحدة.

أما قاعدة دييس الجوية، الموطن الثاني لقاذفات بي-1بي، فلم تُموَّه. ولم تُحجب كذلك قاعدة باركسديل، مقر الغالبية العظمى من قاذفات بي-52 التي يبلغ عمر طرازها 74 عامًا.

تمويه جزئي ومتفاوت

لم يمتد الإجراء إلى كل المنشآت. فقواعد بحرية أمريكية كبيرة، مثل بيرل هاربر ونورفولك ومحطة غريت ليكس البحرية، بقيت صورها واضحة. وبقيت واضحة أيضًا قاعدتان للحرس الجوي الوطني في ولاية ويسكونسن.

ويظهر التفاوت حتى داخل المنطقة الواحدة. فمركز كينيدي الفضائي ومنصتاه التاريخيتان LC-39A وLC-39B غير مموّهين حتى الآن. ومرفق والوبس، وهو في الأساس مطار أبحاث مدني تملكه ناسا، مموّه، بينما منصات الإطلاق التابعة له، وتملكها ناسا أيضًا، غير مموّهة.

في المقابل، لم تموّه خرائط جوجل أيًّا من هذه المواقع العسكرية.

توسّع متوقع وأسئلة بلا إجابة

يُفترض أن توسّع آبل نطاق التمويه ليشمل قواعد أخرى في المستقبل. لكن سرعة هذا التوسع غير معروفة بعد، كما لا يُعرف هل سيقتصر على المنشآت شديدة الحساسية أم سيمتد إلى كل المواقع الحكومية.

ويثير الأمر تساؤلات عملية عن آلية الملاحة داخل القواعد المموّهة، وعمّا إذا كان كار بلاي سيعمل فيها. كما يبقى مجهولًا هل سيحتاج العسكريون والمدنيون العاملون في هذه المواقع إلى خدمة أخرى للملاحة.