أطلقت أبل أول تحديث كبير لحواسيب ماك بوك برو منذ طرازي M1 Pro وM1 Max، أي بعد خمس سنوات كاملة، تحت اسم PROLED XDR، غير أن أحد المحررين التقنيين الذين جرّبوا الإعلان يرى التصميم مخيّبًا نوعًا ما، ويؤجل قرار الشراء.

هيكل أرفع من دون تغيير في الغطاء العلوي

انخفض وزن طراز 14 بوصة بمقدار 0.5 رطل، وطراز 16 بوصة بمقدار 0.7 رطل، وصارت الطرازات الجديدة أرفع قليلًا. غير أن هذا هو التغيير الوحيد تقريبًا في الشكل.

فتخطيط لوحة المفاتيح ولوحة اللمس والسماعات والمنافذ بقي كما هو، ولم يتبدل الهيكل إلا من حيث النحافة. ويقول الكاتب إن كل تحديث كبير سابق لماك بوك برو غيّر الغطاء العلوي بشكل ملموس، أما هذا فيبدو أقرب إلى ترقية للشاشة مع هيكل أخف.

ويوضح أن الهيكل الحالي لا عيب فيه، لكنه كان يتمنى مظهرًا مختلفًا إلى جانب الشاشة الجديدة.

سعر أعلى ومعالج ليس الأحدث

تزيد أسعار الطرازات الجديدة 400 دولار عن طرازات miniLED. وكانت تلك الطرازات قد ارتفع سعرها 300 دولار بعد زيادات الأسعار في يونيو.

ويملك الكاتب حاليًا طراز M4 Pro، ولا يتحمس لشراء جهاز بمعالج ليس الأحدث. فقد انطلقت عائلة معالجات M5 العام الماضي، ومن المعروف أن M7 سيصدر العام المقبل. ويتفهم قرار أبل تخطي معالجي M6 Pro وM6 Max، لكنه يرى أن ذلك يجعل الجهاز أقل إثارة.

اللمس والشاشة: وعود لم تقنعه بعد

أشارت أبل إلى أن لديها المزيد من تحسينات macOS الخاصة باللمس قيد الإعداد. أما اليوم، فيرى الكاتب أن فائدة اللمس تقتصر تقريبًا على التفاعل مع محاكي iOS بلمس حقيقي. وهو لا يعارض إضافة اللمس، لكنه غير مقتنع بحاجته إليه بعد.

وبالنسبة إلى الشاشة، لم يرها شخصيًا حتى الآن، ويقر باحتمال أن تبهره عند رؤيتها. لكن شاشة جهازه الحالي M4 Pro تصل إلى 1000 شمعة (nit)، ولذلك لا يشعر بأنه يفوّت الكثير مقارنةً بطراز OLED. ويقول إنه يحب فكرة عودة شعار أبل المضيء، لكن ليس الآن.

وينوي الكاتب شراء الجهاز مستقبلًا، على الأرجح حين يصل بمعالجي M7 Pro وM7 Max في مثل هذا الوقت من العام المقبل.