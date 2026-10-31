أعلنت تيك توك هذا الأسبوع إضافة دليل للمطاعم داخل تطبيقها، في خطوة جديدة تبتعد بها عن حدود وسائل التواصل الاجتماعي التقليدية. ويحمل الدليل اسم «Must Eat»، وهو دليل مجتمعي يبرز المطاعم التي تحظى باهتمام على المنصة.

دليل يستند إلى أكثر من 40 مليون منشور وتعليق

يجمع «Must Eat» توصيات المطاعم والقوائم المنتقاة في مكان واحد، اعتمادًا على أكثر من 40 مليون منشور وتعليق. ويتيح للمستخدمين تصفح المطاعم حسب المدينة، ثم تضييق البحث وفق نوع المطبخ والسعر والتقييم والموقع.

وتوسّع الشركة تجربة البحث نفسها لتعرض الخرائط والوسوم المحلية والمراجعات. كما أضافت صفحات للأماكن تُظهر ساعات العمل وتقييمات النجوم ونطاقات الأسعار.

مدفوعات وحجوزات وتسوّق داخل التطبيق

تبدو تيك توك كأنها تتجه إلى أن تصبح «تطبيقًا شاملًا»، وهو نموذج منتشر في الصين مثل تطبيق WeChat. وكانت الشركة قد انتقلت إلى ملكية أمريكية في معظمها في كانون الثاني/يناير.

وفي ملف المدفوعات، ذكرت تقارير في آب/أغسطس أن الشركة تطوّر ميزة تتيح للمستخدمين إرسال الأموال لبعضهم عبر الرسائل المباشرة. وستعتمد الميزة، إن أُطلقت، على خدمة TikTok Pay المتاحة حاليًا في جنوب شرق آسيا لمشتريات TikTok Shop. وفي آذار/مارس، ذُكر أن الشركة تقدمت إلى البنك المركزي البرازيلي بطلب موافقة لتعمل كشركة تقنية مالية تقدم خدمات الإقراض والدفع.

أما في السفر، فأطلقت الشركة في أيار/مايو خدمة TikTok GO في الولايات المتحدة لاكتشاف الفنادق والمعالم والتجارب وحجزها داخل التطبيق. وتعرض الخدمة أماكن الإقامة والأنشطة عبر الفيديوهات والبحث وصفحات المواقع، ويمكن للمستخدم الاطلاع على التفاصيل والتحقق من التوافر وإتمام الحجز.

TikTok Shop يبلغ 15.82 مليار دولار في الولايات المتحدة

بدأت الشركة اختبار TikTok Shop في 2021 وأطلقته في الولايات المتحدة في 2023. وبحسب eMarketer، نمت مبيعاته هناك 407% في 2024 و108% إضافية في 2025، لتبلغ 15.82 مليار دولار.

وشكّل المتجر 18.2% من إجمالي التجارة الاجتماعية في الولايات المتحدة العام الماضي، ويُتوقع أن تصل النسبة إلى 24.1% بحلول 2027. وأطلقت الشركة بطاقات هدايا TikTok Shop في أواخر العام الماضي، وتوسع المتجر مؤخرًا إلى تجارة السلع الفاخرة.

رياضة وموسيقى وترفيه

أطلقت تيك توك في مطلع حزيران/يونيو مركزًا مخصصًا لكأس العالم لكرة القدم (فيفا)، يعرض النتائج وجداول المباريات والترتيب والفيديوهات الرائجة والمقاطع المميزة. وأُنجز المركز عبر منتج الرياضة «TikTok GamePlan»، المصمم لمساعدة الفرق والدوري والمذيعين على زيادة الاكتشاف والتفاعل. ولدى الشركة شراكات مع دوري كرة القدم الأمريكي (MLS) ودوري البيسبول الأمريكي (MLB) لمحتوى حصري ومن كواليس الفعاليات.

وفي الموسيقى، أطلقت الشركة خدمة البث TikTok Music في 2023 وأغلقتها بعد عام. وقالت إنها ستركز على دفع الاستماع إلى الموسيقى وستواصل الشراكة مع خدمات البث بدل منافستها. وأضافت مؤخرًا ميزة تتيح لمشتركي Apple Music تشغيل الأغاني كاملة داخل التطبيق بعد اكتشافها في خلاصة «For You».

كما أطلقت قسم Minis داخل التطبيق، وتطبيقًا مستقلًا للمسلسلات القصيرة (microdramas) التي تُعرض في حلقات مدة كل منها دقيقة واحدة. وأضافت ألعابًا بسيطة داخل التطبيق لزيادة الوقت الذي يقضيه المستخدمون ولتشجيع التفاعل عبر الرسائل المباشرة.