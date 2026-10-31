أكد مايكل كاريك أنه سيقود مانشستر يونايتد من على مقاعد البدلاء حين يستضيف الفريق روما في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 3 نوفمبر على ملعب أولد ترافورد، وذلك بعد هزيمة جديدة أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

إجابة حاسمة على سؤال مباشر

طرح عليه برنامج «تي إن تي سبورتس» السؤال بلا مواربة: هل ستكون على مقاعد البدلاء أمام روما؟ فجاء رده قصيراً وحازماً: «نعم».

تنطلق المباراة عند الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش، أي 21:00 بتوقيت وسط أوروبا. ويملك روما أربع نقاط بعد ثلاث مباريات، مقابل ثلاث نقاط ليونايتد، الذي كان قد سقط 4-1 أمام كومو الإيطالي في البطولة نفسها.

خسارة بنتيجة 2-0 في ستامفورد بريدج وطرد مارتينيز

خسر يونايتد اليوم أمام تشيلسي بهدفين دون رد خارج ملعبه، في مباراة يدرب فريق أصحاب الأرض فيها الإيطالي ماركو بالسترا. وتعقدت مهمة الضيوف بطرد ليساندرو مارتينيز بإنذارين.

وكان أحد الإنذارين بسبب دفعة تسببت في ركلة جزاء، سجل منها تشيلسي هدفه الثاني.

تسع مباريات رسمية بلا فوز

لم يحقق يونايتد أي فوز في تسع مباريات رسمية، منذ انتصاره 4-0 في دوري الأبطال على سابَح الأذربيجاني. وتخلل هذه السلسلة ثلاثة تعادلات بنتيجة 1-1 مع فولهام وتوتنهام وليدز يونايتد.

أما الخسائر فجاءت أمام مانشستر سيتي وبرايتون وأتلتيكو مدريد وكومو وبورنموث، وأخيراً تشيلسي.

وقال كاريك إن الفريق لم يفز بما يكفي من المباريات، مضيفاً أنه لا مجال لإخفاء ذلك. ورأى أن اللاعبين كانوا في وضع جيد خلال الشوط الأول أمام تشيلسي، لكن الأمور سارت ضدهم بشكل كبير وانهارت بسرعة. وأضاف أن هناك الكثير من المشاعر الآن.

وأشاد المدرب بالجماهير التي تبذل جهداً كبيراً وتدفع مبالغ كبيرة لمشاهدة الفريق، مشدداً على أن عليه المضي قدماً والبناء على الجوانب الإيجابية، وخاصة ما قدمه في الشوط الأول.

صبر الجماهير ينفد وتقارير عن الإقالة

فقدت الجماهير صبرها مع كاريك، وتتحدث تقارير قوية عن إقالته. ومن بين المرشحين المحتملين لخلافته الإيطالي أنطونيو كونتي.