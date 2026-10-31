فازت شركة زين الأردن بجائزة التميز في التقنيات والحلول الناشئة لعام 2026، وجرى تتويجها في مؤتمر تطوير النطاق العريض المنعقد في فيينا، بحسب بيان أصدرته الشركة يوم السبت 31 تشرين الأول.

جائزة عن مشروع يعتمد على الذكاء الاصطناعي

نالت الشركة الجائزة عن مشروع حمل اسم (HBB Proactive User Experience Assurance). ويوظّف المشروع الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة الإنترنت المنزلي، ولرفع كفاءة الشبكات وجودة الخدمات المقدَّمة للمشتركين.

والجائزة ضمن جوائز التميز في النطاق العريض التي تمنحها الجمعية العالمية للنطاق العريض. وتُبرز هذه الجوائز المشاريع والحلول المبتكرة التي تنتقل من مرحلة الأفكار والتجارب إلى تطبيقات عملية قابلة للتوسع وذات أثر ملموس.

مؤتمر يجمع قادة القطاع في فيينا

عُقد مؤتمر تطوير النطاق العريض بالتزامن مع مؤتمر ومعرض (Network X 2026). ويستقطب الحدثان نخبة من قادة قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا في العالم، لبحث مستقبل الشبكات والخدمات الرقمية.

ما قالته الشركة عن توجهها

ذكرت زين الأردن أن هذا الإنجاز يعكس توجهها لاستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات الإنترنت المنزلي. وأضافت أنها تعتمد حلولاً ذكية لرفع كفاءة الشبكات وتطوير إدارتها.

وبحسب الشركة، فهي تستفيد من البيانات والتقنيات المتقدمة لتحسين أداء الشبكة وتطوير الخدمات ورفع كفاءة العمليات التشغيلية.

وأكدت أن الجائزة تُضاف إلى سجل إنجازاتها وتعكس ريادتها في قطاع الاتصالات الوطني. وقالت إنها تجسّد التزامها بدعم التحول الرقمي في المملكة، والمساهمة في ترسيخ مكانة الأردن مركزاً إقليمياً للابتكار والتكنولوجيا.

وبيّنت الشركة أن الاستثمار المتواصل في الابتكار والتقنيات المتقدمة يشكّل محوراً أساسياً في مسيرتها، للحفاظ على ريادتها في سوق الاتصالات الوطني.