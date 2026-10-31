أُعلن يوم السبت أن هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ وقائد منتخب إنجلترا، توّج بجائزة الكرة الذهبية للرجال، بعدما كشف المنظمون أرقام التصويت التي أظهرت تقدمه بفارق 28 نقطة فقط عن الفرنسي كيليان مبابي صاحب المركز الثاني.

كين يجمع 1055 نقطة مقابل 1027 لمبابي

نال كين 1055 نقطة، فيما سجّل مبابي، لاعب ريال مدريد ومنتخب فرنسا، 1027 نقطة. وهذا أفضل مركز يحققه مبابي في تاريخ مشاركته بالجائزة.

وجاء الإسباني لامين يامال ثالثاً برصيد 881 نقطة، أي أن مبابي تقدم عليه بفارق كبير.

وبهذا الفوز أصبح كين أول إنجليزي يتوَّج بالجائزة منذ مايكل أوين عام 2001.

أضيق فارق منذ فوز ميسي عام 2019

يُعدّ فارق النقاط الثماني والعشرين الأصغر منذ عام 2019، حين تفوق ليونيل ميسي على فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، بسبع نقاط.

أما في تاريخ الجائزة للرجال، فقد حُسمت مرتين بفارق نقطة واحدة فقط. المرة الأولى عام 1966، عندما تقدم بوبي تشارلتون، بطل كأس العالم مع إنجلترا، على البرتغالي أوزيبيو. والثانية عام 1996، حين تفوق الألماني ماتياس ساميرز على البرازيلي رونالدو.

رونالدو يسلّم الجائزة في لندن

سلّم رونالدو الجائزة إلى كين في لندن يوم الاثنين. وكان النجم البرازيلي قد نال الكرة الذهبية بنفسه لاحقاً عامي 1997 و2002.