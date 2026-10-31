أطلقت مايكروسوفت نسختين تجريبيتين جديدتين من ويندوز 11 لمختبري «إنسايدر»، تضيفان ميزات بحث مطوّرة وإعدادات سريعة داخل وضع إكس بوكس. النسخة «بيتا» تحمل الرقم 26220.9836، أما النسخة «التجريبية» (Experimental) فتحمل الرقم 26340.9843، وكلتاهما متاحة الآن.

تحكم في الاتصال والطاقة دون مغادرة اللعبة

تتيح اختصارات إكس بوكس الجديدة للاعب ضبط البلوتوث والواي فاي وإعدادات الطاقة مباشرة. لا حاجة بعد الآن إلى الخروج من وضع الألعاب للوصول إلى هذه الخيارات.

مربع بحث يُنفّذ الأوامر ويصفّي النتائج

صار بالإمكان تصفية نتائج البحث بحيث تقتصر على الملفات أو الإجراءات أو نتائج الويب. ولم يعد مربع البحث أداةً للعثور على المحتوى فحسب، إذ يمكن استخدامه لتنفيذ إجراءات مثل تغيير سطوع الشاشة أو مستوى الصوت.

ويمتد ذلك إلى الهاتف المتصل بالجهاز، فيستطيع المستخدم تنفيذ إجراءات عليه من خلال البحث، ومنها إجراء المكالمات.

نتائج أغنى بالتفاصيل وبحث قابل للتدريب

أصبحت النتائج تقدّم معلومات أوفى عن الملفات، منها تاريخ آخر تعديل واسم كاتب الملف. كما يمكن أن تظهر فيها رسوم بيانية لأسعار الأسهم وتوقعات الطقس.

وأضافت مايكروسوفت أيقونتي إعجاب وعدم إعجاب في النتائج. وبالنقر عليهما يستطيع المستخدم تدريب بحث ويندوز 11 على تفضيلاته، فيتحسّن أداؤه مع مرور الوقت.

وتنشر الشركة القائمة الكاملة للتغييرات في مدونتها.