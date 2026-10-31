خسر مانشستر يونايتد أمام مضيفه تشيلسي بهدفين دون رد على ملعب ستامفورد بريدج بعد ظهر السبت 31 أكتوبر 2026، ليواصل سلسلته المتعثرة في مختلف البطولات.

أسوأ سلسلة منذ عام 1988

هذه هي المباراة التاسعة على التوالي في جميع المسابقات التي يغادرها الفريق دون أن يحقق الفوز. ولم يمرّ النادي بسلسلة بهذا السوء منذ عام 1988.

ويُعدّ المدرب مايكل كاريك أول مدرب يصل إلى هذا الرقم مع يونايتد منذ السير أليكس فيرغسون. وجاءت الخسارة في لندن بعدما ظهر الفريق مجددًا دون المستوى المطلوب.

نتائج الفريق في السلسلة

بدأت الصورة تتضح من خلال النتائج السابقة. فقد خسر الفريق أمام مانشستر سيتي بهدف دون رد على ملعبه، رغم أن سيتي أكمل المباراة بعشرة لاعبين منذ منتصف الشوط الأول تقريبًا.

وسقط أمام برايتون 2-3، وتعادل مع فولهام 1-1. كما تعادل مع توتنهام 1-1 في وقت كان فيه الأخير في قاع الترتيب، وخسر أمام أتلتيكو مدريد 0-2.

وانتهت مواجهة ليدز بالتعادل 1-1. أما كومو فتغلّب عليه 4-1، وخسر أمام بورنموث بثلاثية نظيفة.

الدوري والمستقبل الفني

لم يفز الفريق سوى بمباراة واحدة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. ويحتل المركز 17 في الجدول، وقد تدفعه نتائج لاحقة اليوم إلى منطقة الهبوط.

وكان كاريك قد قاد الفريق مدربًا مؤقتًا بنجاح بعد فترة سيئة تحت قيادة روبن أموريم. ودعمه مشجعو يونايتد الأسبوع الماضي، لكنهم قد يكونون الآن مستعدين لتغيير في الإدارة الفنية.

ويرجّح المقال أن تكون مباراة تشيلسي الأخيرة لكاريك مع الفريق. ويرى أن النادي قد يتجه إلى مدرب بوزن أنتونيو كونتي أو أوناي إيمري.