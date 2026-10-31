انتهت مواجهة إيفرتون ومانشستر يونايتد في دوري السوبر للسيدات بالتعادل السلبي على ملعب غوديسون بارك، في يوم الهالوين، ليضيع على الضيوف فرصة تقليص الفارق عن الفرق التي تحتل مراكز التأهل الأوروبي. وهو أول تعادل لإيفرتون في الدوري هذا الموسم، بعد ثلاثة انتصارات وأربع هزائم.

يونايتد لم يختبر بروسنان إلا نادرًا

لم تواجه حارسة إيفرتون كورتني بروسنان اختبارات تُذكر خلال أول 75 دقيقة. وتصدّت لتسديدة قريبة من إليزابيث تيرلاند بعد تمريرة بينية من جيس بارك، وكانت تلك أخطر لحظات الضيوف.

ومرت تسديدة لبارك عالية فوق العارضة، بعدما أبعد دفاع إيفرتون داخل المنطقة تسديدة لأندريا ميدينا. وسجّلت تيرلاند خمسة أهداف في الدوري ضد إيفرتون في مواجهات سابقة، لكنها لم تجد طريق الشباك هذه المرة.

وأربك روزا فان خول ويوكا مومياكي لاعبات يونايتد بتنسيقهما الجيد في وسط ملعب إيفرتون. وتحسّن أداء الضيوف بعد نزول سيمي أوجو، غير أنهم عجزوا عن كسر التعادل في الدقائق الأخيرة.

توليس-جويس تحسم الشق الآخر

في الشوط الأول، سدّدت هانا بلاندل، المدافعة السابقة ليونايتد، كرة بقدمها اليسرى نحو الزاوية العليا، فتصدّت لها فالون توليس-جويس. وأمسكت الحارسة أيضًا بتسديدتين لأورنيلا فينيولا، قبل الاستراحة وبعدها، وكانتا موجهتين نحوها مباشرة.

وهتفت جماهير إيفرتون في المدرجات لصالح لاعبة الوسط روبي ميس، مطالبة بضمّها إلى منتخب إنجلترا.

سجل يونايتد أمام إيفرتون وحال الفريقين

لم يفز إيفرتون في أي من لقاءاته الـ15 في الدوري مع يونايتد، الذي فاز خارج أرضه على منافسه في المواسم الأربعة الأخيرة. وكان فريق المدربة إيفا أوليد قد فاز في ثلاث من مبارياته الأربع السابقة في الدوري وتعادل في واحدة.

وتعادل يونايتد الأسبوع الماضي في ديربي مانشستر أمام مانشستر سيتي بهدف متأخر. وفاز يوم الأربعاء على بيرنلي، من الدرجة الثانية، بثلاثة أهداف دون رد على أرضه في كأس اللاعبات (Players Cup)، ويتصدر جدول المسابقة برصيد كامل من الانتصارات.

وصعد إيفرتون بنتيجة المباراة إلى المركز السادس متجاوزًا آرسنال، الذي يلعب يوم الأحد. ويتأخر عن يونايتد بفارق نقطتين فقط، ويشرف سكوت فيلان على فترة مستقرة لكن غير لافتة مع الفريق.

ترتيب الدوري بعد المباراة

يتصدر تشيلسي الترتيب بـ19 نقطة من 7 مباريات وفارق أهداف +17، ويليه مانشستر سيتي بـ19 نقطة من العدد نفسه من المباريات وفارق +11. ويحتل لندن سيتي لايونيسز المركز الثالث بـ16 نقطة من 7 مباريات.

ويأتي مانشستر يونايتد رابعًا بـ12 نقطة من 8 مباريات وفارق أهداف -2. ويقف توتنهام خامسًا بـ10 نقاط من 7 مباريات، ثم إيفرتون سادسًا بـ10 نقاط من 8 مباريات وفارق -2 أيضًا. ويحتل آرسنال المركز السابع بـ9 نقاط من 7 مباريات، بينما يقبع تشارلتون في المركز الأخير بلا نقاط وبفارق أهداف -16.