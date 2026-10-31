أعلن ميناء الدوحة القديم أن استعداداته لاستضافة النسخة الثالثة من معرض قطر للقوارب 2026 اكتملت، على أن ينطلق الحدث يوم الأربعاء المقبل وتستمر فعالياته حتى 7 نوفمبر. وجاء الإعلان في بيان صدر في 31 أكتوبر.

ويشارك في المعرض عدد من كبرى الشركات العالمية المصنّعة لليخوت والقوارب، إلى جانب أبرز العارضين في القطاع البحري بالمنطقة. وارتفعت مشاركة الشركات الخليجية بنسبة 30 في المئة قياسًا بالنسخة السابقة، فيما جدد 70 في المئة من العارضين حضورهم هذا العام.

ست مناطق عرض للوسائط البحرية والتقنيات والخدمات

يقسّم المعرض مساحته إلى ست مناطق. تعرض منطقة العرض البحري اليخوت الفاخرة والضخمة، والوسائط البحرية التي يزيد طولها على 15 مترًا.

أما منطقة العرض الساحلي، وهي الأكبر في الهواء الطلق، فتخصص للقوارب التي يصل طولها إلى 35 قدمًا ولمنتجات أسلوب الحياة البحري. ويبرز جناح دول مجلس التعاون الخليجي الابتكارات الإقليمية والإرث البحري لدول المنطقة.

وتعرض منطقة المعدات والخدمات والإمدادات أحدث تقنيات القطاع وخدماته، بينما تقدم منطقة أدوات الصيد البحري تشكيلة واسعة من معدات الصيد الاحترافية لهواة الصيد.

جولات بحرية وأسواق عائمة للزوار

يتيح المعرض للزوار القيام بجولات على متن وسائط بحرية متنوعة، من اليخوت الفاخرة والضخمة إلى القوارب السريعة وقوارب الصيد. ويوفر كذلك منافذ ومقاهي عائمة ومطاعم، إضافة إلى عروض لعلامات تجارية فاخرة.

وبحسب البيان، يجمع الحدث بين أحدث اليخوت والابتكارات البحرية، ومعدات الصيد والغوص، وعروض الألعاب النارية وطائرات الدرون، وعروض موسيقية حية.

برنامج سينمائي يومي وعروض نارية كل مساء

ينظم المعرض شراكته الثقافية مع قطر تبدع ومؤسسة الدوحة للأفلام، وهي الشريك الثقافي للحدث. ويقدم بالتعاون معها عروضًا سينمائية يومية تضم أعمالًا لصناع أفلام قطريين ومقيمين في قطر.

ويشهد الميناء القديم كل مساء عروضًا تمزج بين الألعاب النارية وطائرات الدرون والمؤثرات النارية.