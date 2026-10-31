يعود الدوري الإيطالي إلى التلفزيون البريطاني المجاني الأرضي اليوم، بمباراة ديربي ميلانو بين ميلان وإنتر التي تُبثّ على قناة «بي بي سي 2»، ضمن اتفاق جديد أعاد سيري آ مجانًا إلى الشاشات البريطانية.

انطلاق المباراة في سان سيرو عند 19:45 بتوقيت غرينتش

تُقام المباراة هذا المساء في ملعب جيوزيبي مياتسا، المعروف باسم سان سيرو، في ميلانو. ينطلق اللقاء عند الساعة 19:45 بتوقيت غرينتش، أي 20:45 بالتوقيت المحلي.

يمكن متابعة المباراة كذلك عبر منصة «آي بلاير»، وتبدأ تغطيتها عند 7:40 مساءً.

أول ديربي بعد مئوية الملعب

هذا أول ديربي يُقام بعد أن احتفل الملعب بمرور مئة عام على افتتاحه. لكن عمر المنشأة بصيغتها الحالية لن يطول كثيرًا.

سيُهدم الهيكل الحالي للملعب، بأبراجه وعوارضه المتقاطعة فوق السقف، في عام 2032. وسيحلّ محله ملعب جديد باسم «ستاديو جنرالي».

وفي منشور على حساب «ماتش أوف ذا داي» بتاريخ 31 أكتوبر 2026، وصفت «بي بي سي» اللقاء بأنه «ديربي الهالوين»، وأكدت أنه حاسم للفريقين.

جيمس ريتشاردسون يقدّم التغطية

يتولى جيمس ريتشاردسون تقديم التغطية، ومعه كومة الصحف والجيلاتو التي ارتبطت ببرنامجه.

كان ريتشاردسون يقدّم تغطية سيري آ على «تشانل 4» في التسعينيات وأوائل الألفية، وهي الفترة التي شاهد فيها كثير من البريطانيين الدوري الإيطالي للمرة الأولى.