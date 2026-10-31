تمنح سلسلة متاجر Best Buy الأميركية بطاقة هدايا بقيمة 100 دولار لكل من يطلب مسبقًا جهاز MacBook Pro الجديد المزوَّد بشاشة تعمل باللمس، وذلك ضمن عرض يتزامن مع فتح باب الحجز لدى عدة متاجر تجزئة كبرى.

البطاقة تُضاف تلقائيًا إلى السلة

لا يحتاج المشتري إلى إدخال أي رمز ترويجي للحصول على البطاقة، إذ تُضاف تلقائيًا إلى سلة المشتريات بمجرد طلب الجهاز مسبقًا. ويمكن التحقق من وجودها في قسم «Complete your purchase» بصفحة إتمام الدفع.

ويشمل العرض الطرازات الأعلى من أجهزة آبل بقياس 14 و16 بوصة، إضافة إلى أحد طرازات MacBook Pro بقياس 14 بوصة المزوّدة بمعالج M6.

شاشة PROLED XDR في صلب التحديث

يعتمد الجهاز الجديد شاشة PROLED XDR، وهي التي تدعم اللمس. وتبدو أجهزة PROLED أنحف وأخف قليلًا من الطرازات العادية، فيما يحتفظ شعار آبل على الظهر بإضاءته كما في الإصدارات الأقدم.

وكان أحد المحرّرين قد جرّب الجهاز خلال فعالية أقامتها آبل، وأعجبه سطوع شاشة Tandem OLED وتباينها. غير أنه وصف التحديث بأنه «مملّ نوعًا ما»، لأن بقية التغييرات التي طرأت على الجهاز طفيفة نسبيًا.

macOS يتكيّف مع اللمس

أدخلت آبل على نظام macOS تعديلات تجعل استخدام الشاشة باللمس أيسر. ومن ذلك تكبير أزرار النوافذ الملوّنة عندما يقرّب المستخدم إصبعه منها، ما يسهّل الضغط عليها بدقة.