خلصت مقارنة تقنية بين هاتفي «ريدماجيك 12 برو+» (RedMagic 12 Pro+) و«ون بلس 16» (OnePlus 16) إلى أن الثاني هو الفائز الإجمالي، بفضل كاميراته وبطاريته الأكبر وسعره الأقل. وتصف المقارنة الأول بأنه هاتف مصمَّم للألعاب، والثاني بأنه هاتف رائد متعدد الاستخدامات.

معالج واحد وفوارق في الذاكرة والشاشة

يعمل الهاتفان بمعالج «سنابدراغون 8 إيليت إكستريم الجيل السادس» المصنوع بتقنية 2 نانومتر، ومعه وحدة الرسوميات «أدرينو 850». ويصل حجم الذاكرة العشوائية في كل منهما إلى 16 جيجابايت، وسعة التخزين إلى 1 تيرابايت. غير أن ريدماجيك يستخدم تخزين UFS 4.1 Pro، بينما يكتفي ون بلس بتخزين UFS 4.1 العادي.

يبلغ معدل التحديث في الشاشتين 185 هرتز، ويعمل الجهازان بنظام أندرويد 17، مع واجهة «ريدماجيك أو إس 12» في الأول و«أوكسجين أو إس 17» في الثاني.

شاشة ريدماجيك قياسها 6.85 بوصة بدقة 1216×2688 بكسل، وسطوعها الأقصى 5000 شمعة، ويبلغ 1900 شمعة في وضع HBM. أما شاشة ون بلس فقياسها 6.78 بوصة من نوع LTPO AMOLED بدقة 1272×2772 بكسل، وسطوعها الأقصى 2000 شمعة. وتدعم Dolby Vision وHDR10+ وHDR Vivid، وتعتمد تعتيماً بتردد PWM قدره 3840 هرتز.

تصميم مختلف وكاميرات تميل لصالح ون بلس

يحمل ريدماجيك زجاج «غوريلا غلاس 7i» وإطاراً من الألمنيوم، ويضم مراوح تبريد مدمجة ومناطق لمس حساسة للضغط بمعدل استشعار 700 هرتز. ويستخدم ون بلس زجاج «كريستال شيلد» وإطاراً من الألمنيوم، مع خيار ظهر من الزجاج أو من البلاستيك المقوّى بألياف الزجاج، ويدعم eSIM في بعض الإصدارات. ويتمتع الهاتفان بمقاومة IP68/IP69، ويضيف ريدماجيك مقاومة IPX8 لمنظومة التبريد.

في الكاميرات الخلفية، يعتمد ريدماجيك على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري، وأخرى واسعة جداً بدقة 50 ميجابكسل مع تركيز تلقائي، وعدسة مساعدة. ولا توجد فيه كاميرا تيليفوتو مخصصة.

أما ون بلس فيقدم كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وكاميرا تيليفوتو بدقة 50 ميجابكسل بتقريب بصري ثلاثة أضعاف، وكاميرا واسعة جداً بدقة 50 ميجابكسل. ويتوفر التثبيت البصري في الرئيسية والتيليفوتو، إلى جانب مستشعر ليزر للتركيز وآخر لطيف الألوان.

يسجل الهاتفان فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطاراً في الثانية، وينفرد ون بلس بتسجيل 4K بمعدل 120 إطاراً مع Dolby Vision. وفي الأمام، تبلغ دقة كاميرا السيلفي في ريدماجيك 16 ميجابكسل وتقع تحت الشاشة، وتسجل فيديو 1080p بمعدل 60 إطاراً. وتصل دقة كاميرا ون بلس الأمامية إلى 50 ميجابكسل بزاوية واسعة وتركيز تلقائي، وتسجل 4K بمعدل 30 و60 إطاراً.

بطارية أكبر لون بلس وشحن أسرع لريدماجيك

تبلغ سعة بطارية ريدماجيك 8400 ميلي أمبير ساعة، مقابل 9000 ميلي أمبير ساعة من السيليكون والكربون في ون بلس. ويشحن ريدماجيك بالسلك بقدرة 120 واط ولاسلكياً بقدرة 80 واط، ويدعم شحناً عكسياً سلكياً بقدرة 22.5 واط. ويشحن ون بلس بالسلك بقدرة 100 واط ولاسلكياً بقدرة 50 واط، ويدعم شحناً عكسياً لاسلكياً وسلكياً بقدرة 5 واط، إضافة إلى معايير مثل PPS وUFCS.

ويتشارك الهاتفان في دعم الشحن بالتجاوز وشبكة Wi-Fi 7 وبلوتوث 6.0 وNFC والأشعة تحت الحمراء. ويضيف ريدماجيك منفذ USB 3.2 Gen 2 وخرج DisplayPort وصوت Dolby Atmos وSnapdragon Sound، بينما يدعم ون بلس USB 3.2 وOTG وصوتاً عالي الدقة. ولكل منهما سماعات ستيريو.

فارق السعر نحو 100 دولار

يبلغ سعر ريدماجيك نحو 1000 دولار (100 ألف روبية هندية)، وسعر ون بلس نحو 900 دولار (86 ألف روبية)، أي أرخص بنحو 100 دولار. وتنبه المقارنة إلى أن الأسعار تقريبية وتختلف بحسب البلد وموعد الإطلاق والضرائب، وأن على المشتري التأكد مما إذا كان السعر لنسخة صينية أم عالمية.

وترى المقارنة أن ريدماجيك 12 برو+ يناسب اللاعبين بفضل مروحة التبريد وأزرار الألعاب والشحن الأسرع.