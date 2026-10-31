كثيرون يبحثون عن رقم الطوارئ أو رقم الشكاوى عند انقطاع التيار أو ضعف المياه، ثم يكتشفون أن الرقم الذي وجدوه قديم أو يخص جهة أخرى. لذلك لا يفيدك حفظ رقم بعينه بقدر ما يفيدك أن تعرف كيف تصل إلى الرقم الصحيح المعتمد في منطقتك، وكيف تجعل بلاغك يُسجَّل ويُتابَع. هذا الدليل يشرح الطريقة التي تبقى صالحة مهما تغيّرت الأرقام.

الخدمة في مصر مقسّمة جغرافيًا: لكل محافظة أو منطقة شركة توزيع كهرباء تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر، ولكل محافظة جهة تتولى مياه الشرب والصرف الصحي، وهي شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. ولهذا لا يوجد رقم واحد يناسب كل القرّاء.

حدّد الجهة المسؤولة عن منطقتك. اطّلع على فاتورة الكهرباء أو المياه الأخيرة، فاسم الشركة أو الفرع المسؤول مكتوب عليها غالبًا. ابحث عن بيانات التواصل في المصدر الرسمي. تعرض الشركات أرقام الخط الساخن وأرقام الطوارئ على مواقعها وصفحاتها الرسمية وعلى فواتيرها، وهذا أضمن من أي قائمة منشورة في موقع غير رسمي. فرّق بين نوع البلاغ. هناك رقم للطوارئ مثل الانقطاع أو الكسر أو الخطر، ورقم آخر للاستفسار عن الفاتورة والعدّاد والتوصيلات الجديدة، فاختر الأنسب لحالتك. جهّز بياناتك قبل الاتصال. اكتب العنوان بالتفصيل ورقم الاشتراك أو رقم العدّاد واسم صاحب الاشتراك ورقم هاتف تردّ عليه. اطلب رقم البلاغ. بعد تسجيل الشكوى اسأل عن رقم المتابعة، واحتفظ به لتراجع به حالة الشكوى لاحقًا. إن لم تُحَل المشكلة فصعّد الشكوى. استخدم قنوات الشركة الأخرى، ثم تقدّم بشكوى إلى الجهة المشرفة مثل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أو مجلس المدينة أو المحافظة، وتجد وسائل التقديم المتاحة لديها على منصاتها الرسمية.

ما تحتاجه عند التواصل

رقم الاشتراك أو رقم العدّاد، وتجده على الفاتورة.

العنوان الدقيق، مع أقرب معلم معروف إن كانت المنطقة يصعب الوصول إليها.

وصف واضح للمشكلة: هل الانقطاع عن المبنى كله أم عن شقتك وحدها؟ وهل بدأ فجأة أم تدريجيًا؟

رقم هاتف متاح لتتصل بك فرق الصيانة عند الحاجة.

ملاحظات مهمة

الأرقام تتغيّر. تُحدّث الشركات أرقامها وقنواتها من وقت لآخر، فاعتمد دائمًا على ما تعرضه الجهة المعنيّة على منصاتها الرسمية أو على فاتورتك.

تُحدّث الشركات أرقامها وقنواتها من وقت لآخر، فاعتمد دائمًا على ما تعرضه الجهة المعنيّة على منصاتها الرسمية أو على فاتورتك. احذر الأرقام المجهولة. لا تُعطِ بياناتك أو رقم بطاقتك أو أي رمز يصلك على هاتفك لشخص يتصل بك مدّعيًا أنه موظف شركة المرافق. الشركة لا تطلب منك ذلك عبر الهاتف.

لا تُعطِ بياناتك أو رقم بطاقتك أو أي رمز يصلك على هاتفك لشخص يتصل بك مدّعيًا أنه موظف شركة المرافق. الشركة لا تطلب منك ذلك عبر الهاتف. الخطر أولًا. إذا رأيت سلكًا كهربائيًا مكشوفًا أو كسرًا في ماسورة يهدد بتماس كهربائي، فابتعد عن المكان وأبلغ جهة الطوارئ المختصة فورًا قبل أي إجراء آخر.

إذا رأيت سلكًا كهربائيًا مكشوفًا أو كسرًا في ماسورة يهدد بتماس كهربائي، فابتعد عن المكان وأبلغ جهة الطوارئ المختصة فورًا قبل أي إجراء آخر. سجّل بلاغك كتابيًا إن أمكن. وجود أثر مكتوب للشكوى، كرقم بلاغ أو إيصال استلام، يسهّل التصعيد إذا تأخّر الحل.

وجود أثر مكتوب للشكوى، كرقم بلاغ أو إيصال استلام، يسهّل التصعيد إذا تأخّر الحل. الفاتورة مسؤوليتك. اعتراضك على قيمة الفاتورة أو قراءة العدّاد يُقدَّم عادةً في فرع الشركة التابع لمنطقتك بالمستندات المطلوبة، وتحدّد الشركة نفسها شروط الاعتراض ومدّته.

الخلاصة: لا تبحث عن رقم عام، بل ابحث عن رقم شركتك أنت. عُد إلى فاتورتك وإلى القنوات الرسمية للشركة، وجهّز بياناتك، واحصل على رقم بلاغ، ثم صعّد الأمر إذا لزم. بهذه الخطوات يصل صوتك إلى الجهة الصحيحة مهما تغيّرت الأرقام.