أجرى جانلوكا زامبروتا، لاعب منتخب إيطاليا السابق الفائز بكأس العالم 2006، عملية جراحية غير مألوفة لتقويم ساقيه، وذلك في معهد ريتزولي لجراحة العظام في مدينة بولونيا. وقد بلغ اللاعب 49 عامًا.

ساقان مقوستان عُرف بهما في الملاعب

كان زامبروتا من أبرز لاعبي المنتخب الإيطالي في تتويجه بكأس العالم 2006، وحصد ألقابًا مع يوفنتوس وبرشلونة وميلان. ارتبط اسمه أيضًا بتقوّس ساقيه، الذي أسهم في طريقة مشيه وجريه المميزة.

وقال مازحًا إن الناس كانوا يتعرفون عليه أولًا من ساقيه ثم من وجهه.

ألم لا يُحتمل وتأجيل دام نحو عقد

لكن المسألة لم تكن مزحة بالنسبة إليه. فقد ذكر أن حالته ازدادت سوءًا بعد اعتزاله اللعب، وأن الألم صار لا يُحتمل إلى حد أن صعود السلالم ونزولها أصبح صعبًا للغاية.

وأوضح أن عليه أن يفكر في صحته، معترفًا بأنه كان ينبغي أن يجري العملية قبل نحو 10 سنوات لكنه أجّلها. وقرر في النهاية الخضوع لعمليتين لتقويم ساقيه على أمل أن يخف الألم.

عمليتان على مدى عام وأب يلحق بابنه

أجرى زامبروتا جراحة الساق اليسرى قبل عام، ثم خضع الآن لجراحة الساق اليمنى أيضًا. ووصف الحالة بأنها وراثية.

وقد أقنع نهجه العلاجي والده ألبرتو بأن يخضع لتدخل جراحي مماثل. وأجرى الأب والابن العملية نفسها في اليوم نفسه وفي المنشأة نفسها.

أدلى زامبروتا بهذه التصريحات لصحيفتي «لا غازيتا ديلو سبورت» و«كورييري ديلا سيرا».