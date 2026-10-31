بطارية السيارة الرصاصية الحمضية العادية تعيش في المتوسط بين ثلاث وخمس سنوات، لكن هذا الرقم ليس قانونًا ثابتًا. في مناخ مثل مناخ مصر، حيث الحرارة المرتفعة صيفًا والزحام والتشغيل لمسافات قصيرة، يميل العمر الفعلي إلى الجانب الأقصر من هذا المدى. الحرارة العالية هي العدو الأول للبطارية لأنها تسرّع التفاعلات الكيميائية الداخلية وتبخّر السائل، أكثر مما يفعله البرد.

لا تنتظر حتى تتعطل السيارة في الطريق. اتبع الخطوات التالية لتعرف متى حان وقت الاستبدال:

اقرأ تاريخ الصنع على البطارية. تحمل معظم البطاريات ملصقًا أو رمزًا مطبوعًا يدل على شهر الصنع وسنته. إن مرّت على البطارية أكثر من ثلاث سنوات فابدأ بفحصها دوريًا. لاحظ سلوك التشغيل. إذا صار صوت المارش ثقيلًا وبطيئًا، خاصة في الصباح أو بعد وقوف طويل، فهذه أول علامة على ضعف البطارية. راقب الإضاءة والأجهزة. خفوت المصابيح الأمامية عند تشغيل المحرك، أو تذبذب إضاءة لوحة العدادات، أو ضعف المكيف والراديو عند الوقوف، كلها مؤشرات. انظر إلى القطبين. تراكم مسحوق أبيض أو أخضر مزرق حول الأقطاب يدل على تسرب أو تآكل. نظّفه بفرشاة وماء وقليل من بيكربونات الصوديوم بعد فصل البطارية، وإن عاد سريعًا فالمشكلة في البطارية نفسها. افحص شكل العلبة. انتفاخ الجوانب أو وجود تشققات أو تسرب سائل سبب كافٍ للاستبدال الفوري دون انتظار. اطلب اختبار الحمل. أي ورشة كهرباء سيارات أو مركز صيانة يمكنه قياس جهد البطارية تحت الحمل. القياس السليم يكون عند الراحة قرابة 12.6 فولت لبطارية مشحونة بالكامل؛ وإذا هبط الجهد بشدة أثناء التشغيل فالبطارية ضعيفة. تأكد أن الدينامو سليم قبل الاستبدال. يجب أن يرتفع الجهد أثناء دوران المحرك إلى نحو 13.8 إلى 14.4 فولت. فإن كان أقل، فقد يكون العيب في دينامو الشحن وليس في البطارية، وتركيب بطارية جديدة لن يحل المشكلة. اشترِ بطارية مناسبة وركّبها بشكل صحيح. وصّل القطب السالب أخيرًا وافصله أولًا، وتأكد من تثبيتها جيدًا حتى لا تهتز.

ما الذي يقصّر عمر البطارية؟

الحرارة الشديدة وركن السيارة تحت الشمس لفترات طويلة.

الرحلات القصيرة المتكررة التي لا تكفي لإعادة شحن البطارية.

ترك الإضاءة أو الأجهزة تعمل والمحرك متوقف.

إضافة أجهزة كهربائية زائدة، كأنظمة الصوت القوية، دون مراعاة سعة البطارية.

الاهتزاز نتيجة سوء التثبيت، والتفريغ الكامل المتكرر.

ترك السيارة دون تشغيل لأسابيع، فتفرغ البطارية تدريجيًا وتتضرر.

اختيار البطارية البديلة

راجع دليل مالك السيارة لمعرفة المقاس والسعة المناسبين، وهي تُقاس بالأمبير ساعة، ولتيار البدء البارد. لا تشترِ سعة أقل من الموصى بها، ولا بأس بسعة أعلى قليلًا بشرط أن يناسب المقاس مكان التثبيت وتوصيل الأقطاب. بعض السيارات الحديثة المزوّدة بنظام إيقاف المحرك عند التوقف تحتاج نوعًا خاصًا من البطاريات، فتأكد من ذلك قبل الشراء.

ملاحظات مهمة

اطلب من البائع إظهار تاريخ الصنع، وتجنّب البطاريات التي طال تخزينها في المحل.

احتفظ بضمان البطارية وبيان مدته، فهو يختلف من علامة لأخرى وتجده مكتوبًا في وثيقة الضمان.

سلّم البطارية القديمة لجهة تدوير مناسبة، فهي تحتوي رصاصًا وحمضًا ضارين بالبيئة ولا يجوز التخلص منها في القمامة.

عند التعامل مع البطارية ارتدِ قفازات ونظارة واقية، وابتعد عن الشرر واللهب لأنها تطلق غازات قابلة للاشتعال.

الأسعار تتفاوت بين العلامات والأسواق، لذا قارن بين أكثر من مصدر موثوق قبل الشراء.

الخلاصة: ثلاث إلى خمس سنوات هو العمر المعتاد، وفي الحر المصري توقّع الأقرب إلى الثلاث. افحص بطاريتك دوريًا بعد السنة الثانية، واستبدلها عند ظهور الأعراض أو بعد فشل اختبار الحمل، لا حين تترك السيارة في منتصف الطريق.