يبدو انتقال المدافع الإسباني جاكوبو رامون، لاعب كومو، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مستبعدًا جدًا، رغم اهتمام أرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد بخدماته، بحسب ما يُتداول في الأوساط الكروية هذا الأسبوع.

مدافع شاب لفت الأنظار في إيطاليا

يبلغ رامون 21 عامًا ويلعب في مركز قلب الدفاع. كان من أبرز اللاعبين على ملعب سينيغاليا خلال العام الأخير، وساهم في تأهل كومو إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي. وسجّل اللاعب هدفًا في مرمى مانشستر يونايتد، في الفوز الكبير الذي حققه كومو بنتيجة 4-1 على ملعب أولد ترافورد. ويبدو أن ذلك الهدف زاد من اهتمام الأندية الإنجليزية به.

ريال مدريد يحتفظ بحق التصرف

تخرّج رامون في أكاديمية ريال مدريد للناشئين، وانتقل إلى كومو في صيف 2025 مقابل 2.5 مليون يورو فقط. غير أن النادي الملكي لم يتخلَّ عن اللاعب تمامًا، إذ احتفظ بنسبة 50 في المئة من عقده. وتتضمن الصفقة كذلك عدة بنود لإعادة الشراء، تتيح لريال مدريد استعادة المدافع مقابل 9 ملايين يورو فقط. ولذلك فإن أي ناد إنجليزي يريد التعاقد معه عليه أن يتفاوض مع العاصمة الإسبانية أولًا.

سابقة نيكو باث أمام كومو

يرى التقرير أن احتمال رحيل رامون إلى إنجلترا ضعيف جدًا، على غرار ما حدث مع نيكو باث. فقد أعاد كومو التفاوض على صفقة باث لشراء حصة أكبر من ملكيته. وقد يلجأ النادي الإيطالي إلى الخطوة نفسها مع رامون، ليكون له نفوذ أكبر على مستقبل اللاعب.