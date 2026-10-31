افتتح مورغان روجرز التسجيل لتشيلسي في مرمى مانشستر يونايتد في الدقيقة 50، خلال مباراة القمة التي أقيمت يوم 31 أكتوبر 2026 على ملعب ستامفورد بريدج ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتقدم أصحاب الأرض 1-0.

هدف فردي في مطلع الشوط الثاني

تلقى روجرز الكرة وراوغ دفاع يونايتد بمفرده، ثم سدّد كرة ساقطة (تَنقيطة) فوق الحارس في الشباك. جاء الهدف مع بداية الشوط الثاني، بعد أمسية أولى لم يقدّم فيها تشيلسي أفضل مستوياته.

روجرز لاعب في منتخب إنجلترا، وعمره 24 عامًا. انتقل إلى النادي اللندني هذا الصيف قادمًا من أستون فيلا، ودفع تشيلسي مبلغًا كبيرًا للتعاقد معه.

حصيلة اللاعب منذ انضمامه إلى تشيلسي

رفع هدف اليوم رصيد روجرز مع تشيلسي إلى ستة أهداف، فيما صنع أربعة أهداف أخرى منذ وصوله إلى ستامفورد بريدج.

يونايتد يهدر فرص الشوط الأول

سيطر مانشستر يونايتد على الفرص الحقيقية في الشوط الأول، لكنه لم يحسن استثمارها. وبقيت النتيجة سلبية حتى جاء هدف روجرز ليقلب مجريات اللقاء.

يزيد الهدف الضغط على مدرب يونايتد مايكل كاريك. فالمهاجم بنجامين سيسكو غائب بسبب إصابة طويلة الأمد، فيما لا يتسم ماتيوس كونيا وبريان مبومو بالثبات الكافي أمام المرمى.