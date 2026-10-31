يستضيف مانشستر سيتي فريق برايتون على ملعب الاتحاد اليوم السبت، ضمن خمس مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز تنطلق جميعها في الساعة الثالثة عصراً، وهو توقيت نادر في جدول المسابقة.

سيتي وبرايتون يلتقيان بعد ثلاثة أيام من مواجهة كاراباو

المباراة إعادة للقاء الفريقين في كأس كاراباو مساء الأربعاء، حين حسمه سيتي بركلات الترجيح. يدخل برايتون اللقاء الجديد وفي نيته الثأر من تلك الخسارة.

الفريقان لم يفصل بينهما سوى أيام قليلة، ما يمنح المواجهة طابعاً خاصاً على أرض الاتحاد.

مواجهات متنوعة في بقية مباريات الدوري الممتاز

يحاول بورنموث مواصلة مستواه الجيد أمام ليدز، الفريق المتماسك. وتُقام كذلك مباراة برينتفورد ونوتنغهام فورست، ويُتوقع أن تكون ممتعة.

وفي قاع الترتيب، يلتقي كوفنتري وسندرلاند. أما إبسويتش فيلعب خارج أرضه أمام هال، وكلاهما فريق صاعد حديثاً.

الدرجات الأدنى تحمل مواجهات تستحق المتابعة

في التشامبيونشيب، تستحق مباراة وست هام ووست بروميتش المتابعة. وفي ليغ وان، تبرز مواجهة مانسفيلد ونوتس كاونتي.

أما في ليغ تو، فيستضيف سالفورد، متصدر الدوري، فريق إكسيتر في ملعب «مور لين»، علماً بأن إكسيتر في حالة جيدة.

ومن المقرر أن تصدر تشكيلات الفرق بعد نحو 15 دقيقة.