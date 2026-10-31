أعلنت شركة آبل خلال هذا الأسبوع سلسلة تحديثات شملت أجهزة ماك وآيباد ميني بتصميم جديد، وتتاح الأجهزة للطلب المسبق على أن يبدأ طرحها في الأسواق يوم الجمعة 6 نوفمبر. وجاء الإعلان بعد أسبوع من إطلاق الشركة هاتفها «آيفون ديو»، وما زال بعض المنتجات المعلنة سابقًا متاحًا للطلب المسبق أو لم يصل إلى الأسواق بعد.

ماك بوك برو بشاشة لمسية وشريحة M6

كشفت آبل يوم الأربعاء عن «ماك بوك برو» بشاشة «PROLED XDR» من نوع OLED تعمل باللمس. ويتميز الجهاز بوزن أخف ومفصلة معززة تثبّت الشاشة أثناء لمسها، كما حلّت «دايناميك آيلاند» مكان الشق العلوي، وعاد شعار آبل المضيء إلى الغطاء.

تُباع طرازات «PROLED» إلى جانب الطرازات السابقة ذات شاشات «ميني إل إي دي»، بفارق سعري قدره 400 دولار عن نظيراتها. وتستخدم الطرازات خيارات الشريحتين M5 Pro وM5 Max نفسها.

وحدّثت الشركة أيضًا طراز «ماك بوك برو» الأساسي مقاس 14 بوصة بشريحة M6. تضم الشريحة معالجًا من 12 نواة، هي نواتان فائقتان و4 نوى للأداء و6 نوى للكفاءة، إضافة إلى معالج رسوميات من 12 نواة. أما شريحة M5 السابقة فكانت تضم معالجًا من 10 نوى، 4 منها فائقة و6 للكفاءة، ومعالج رسوميات من 10 نوى.

يدعم الجهاز الجديد شبكة Wi-Fi 7 وبلوتوث 6 عبر شريحة N1 من آبل. ويستطيع تشغيل شاشتين خارجيتين بدقة 4K بتردد يصل إلى 165 هرتز، بعد أن كان الحد الأقصى 144 هرتز.

آي ماك وآيباد ميني

انتقل «آي ماك» مقاس 24 بوصة من شريحة M4 إلى M6. وأضافت آبل إليه شريحة N1 بدعم Wi-Fi 7 وبلوتوث 6، إلى جانب سرعات تخزين أعلى. أما التصميم والألوان فلم يتغيرا: الأزرق والأخضر والوردي والأصفر والبنفسجي والبرتقالي والفضي.

وفي فئة الأجهزة اللوحية، أعلنت آبل آيباد ميني بتصميم جديد وشاشة OLED مقاس 8.5 بوصة، وهي المرة الأولى التي تُستخدم فيها هذه التقنية في هذه الفئة. ووصفت الشركة التحديث بأنه «أكبر تحديث» في تاريخ آيباد ميني.

الجهاز أنحف وأخف من سابقه، ويعمل بشريحة A20 Pro. ويعتمد نظام صوت «Acoustic Display» الذي يلغي فتحات السماعات. ويقاوم الماء والغبار بمعيار IP67، وفيه كاميرا أمامية بوضع أفقي، وشريحة N1 بدعم Wi-Fi 7 وبلوتوث 6.

ماك ستوديو بشريحة M5 Ultra

أصبح «ماك ستوديو» بشريحة M5 Ultra متاحًا بذاكرة 512 جيجابايت بسعر 22,299 دولارًا. وكانت آبل قد أعلنت في أغسطس عن «ماك ستوديو» بشريحتي M5 Max وM5 Ultra، وقالت إن هذا الخيار سيتوفر في أواخر أكتوبر.

تتطلب هذه الفئة أعلى شريحة، بمعالج من 36 نواة ومعالج رسوميات من 80 نواة. وتبلغ تكلفة ترقية الذاكرة وحدها من 96 جيجابايت القياسية إلى 512 جيجابايت 15,500 دولار.

شكاوى من كسر شاشة آيفون ديو

أطلقت آبل «آيفون ديو»، وهو أول هاتف قابل للطي لها، يوم الجمعة الماضي. وأبلغ بعض المستخدمين عن كسر مفاجئ في الشاشة الداخلية، ويبدو أن سببه خلل في المفصلة.

وقالت آبل إنها على علم بالمشكلة التي تؤثر في «عدد قليل من وحدات آيفون ديو». ودعت المتضررين إلى التواصل مع «آبل كير» للحصول على وحدات بديلة.