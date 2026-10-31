يخوض الظهير الإيطالي ماركو باليسترا أولى مبارياته أساسياً في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي، عندما يستضيف الفريق اللندني مانشستر يونايتد على ملعب ستامفورد بريدج في توقيت الظهيرة.

ألونسو يمنح الشاب فرصته الأولى

أشرك المدرب تشابي ألونسو باليسترا في التشكيلة الأساسية، ليبدأ اللاعب البالغ 21 عاماً مشواره الفعلي في الملاعب الإنجليزية. ويلعب باليسترا في مركز الظهير مع المنتخب الإيطالي.

غير أن الطريق إلى هذه المباراة لم يكن سلساً. فقد تعرض اللاعب لإصابة خلال فترة الإعداد للموسم، عطّلت استعداداته لأول موسم له في إنجلترا.

صفقة قياسية بالنسبة لأتالانتا

تخرّج باليسترا من أكاديمية أتالانتا، وانضم إلى تشيلسي في يوليو مقابل نحو 57 مليون يورو، إضافةً إلى مكافآت مشروطة. ووقّع عقداً مع النادي اللندني حتى عام 2033.

وتُعدّ الصفقة الأكبر في تاريخ أتالانتا، إذ تجاوزت مبلغ 53.2 مليون يورو الذي حصل عليه النادي الإيطالي من مانشستر يونايتد مقابل راسموس هويلوند. وكان إنتر ميلان قد حاول التعاقد مع اللاعب كذلك، لكن عرض تشيلسي كان الأعلى.

سجل لافت مع كالياري

برز باليسترا الموسم الماضي معاراً إلى كالياري. وجعله أداؤه هناك واحداً من أفضل المدافعين في الدوري الإيطالي، وهو ما مهّد لانتقاله إلى لندن.

يونايتد يصل تحت الضغط

يواجه باليسترا فريقاً يمرّ بفترة صعبة. فمانشستر يونايتد بقيادة مايكل كاريك لم يفز في ثماني مباريات متتالية، ويتقدم بنقطة واحدة فقط على منطقة الهبوط.