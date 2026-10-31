تفيد تسريبات جديدة بأن سامسونج ستعيد كاميرا أسفل الشاشة إلى الشاشة الداخلية لهواتفها القابلة للطي بنمط الكتاب في العام المقبل، بعد أن تخلّت عنها في «جالاكسي زد فولد 7» العام الماضي. غير أن الخبر لا يزال شائعة صادرة عن مصدر واحد فقط ولم يتأكد رسميًا.

مصدر التسريب وما يقوله عن «فولد 9»

صاحب التسريب مستخدم على منصة «إكس»، ويقول إن الشركة الكورية الجنوبية ستكشف عن جهاز بهذه الكاميرا، مع «تغييرات داخلية كبيرة» وتعديلات طفيفة في السماكة والتصميم العام. وكان المصدر نفسه قد ذكر في وقت سابق من هذا الشهر أن «جالاكسي زد فولد 9» قيد التطوير.

وحسب ما ينقله، تستهدف سامسونج سماكة 3.9 ملم عند الفتح و7.9 ملم عند الطي. ويضيف أن الشركة تضع «فولد 9» منافسًا مباشرًا لجهاز «آيفون ديو»، أول هاتف قابل للطي من «آبل»، الذي يضم كاميرا سيلفي بدقة 4 ميجابكسل أسفل شاشته الداخلية.

أرقام السماكة لا تتسق مع الوصف

تثير الأرقام المتداولة تساؤلات، فهي لا تبدو متسقة مع حديث المصدر عن «تغييرات طفيفة». سماكة «جالاكسي زد فولد 8» العريض تبلغ 4.5 ملم عند الفتح و9.7 ملم عند الطي، ما يعني أن 7.9 ملم تمثل انخفاضًا كبيرًا.

وقد تكون الأرقام أهدافًا أولية لم تتحقق، أو قد تخص «فولد 9 ألترا» لا النسخة العريضة. وتبقى تفاصيل كثيرة حول الأمر غير محسومة.

تاريخ الكاميرا في هواتف سامسونج القابلة للطي

استخدمت سامسونج كاميرا أسفل الشاشة على الشاشة الداخلية طوال أربعة أجيال، بدءًا من «جالاكسي زد فولد 3» عام 2021 وحتى «جالاكسي زد فولد 6». ثم تحوّل «جالاكسي زد فولد 7» العام الماضي إلى كاميرا عادية داخل ثقب في الشاشة. وواصل كل من «جالاكسي زد فولد 8 ألترا» و«جالاكسي زد فولد 8» العريض هذا العام استخدام الثقب نفسه.

أسعار الجيل الحالي

يتوفر «جالاكسي زد فولد 8 ألترا» بسعة 256 جيجابايت و12 جيجابايت رام بسعر 1,379.90 يورو أو 1,398.00 جنيه إسترليني، فيما تبلغ سعة 512 جيجابايت منه 1,830.05 يورو أو 2,099.99 دولار.

أما «جالاكسي زد فولد 8» فيُباع بسعة 256 جيجابايت و12 جيجابايت رام بسعر 1,339.63 يورو أو 1,299.00 جنيه إسترليني، وتصل سعة 512 جيجابايت منه إلى 2,012.89 يورو أو 1,499.00 جنيه إسترليني.