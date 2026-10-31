بدأت شركة «هونر» اليوم السبت استقبال طلبات الحجز المسبق في الصين على نسخة خاصة من هاتف الألعاب «Honor Win 2»، أُعدّت بالتعاون مع دوري «Delta Force» الاحترافي وتحمل اسم «Honor Win 2 Delta Force Professional League Edition». ويبدأ البيع الفعلي في 27 نوفمبر، أي بعد نحو شهر من الآن.

نسخة واحدة وسعر لم يُعلن

تتوفر النسخة الجديدة بتهيئة واحدة فقط، تضم ذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت ومساحة تخزين 512 جيجابايت. ولم تكشف الشركة حتى الآن عن سعرها.

يتميز الهاتف بغطاء خلفي أخضر مزين برسومات مستوحاة من لعبة «Delta Force». ويظهر في أعلى الغطاء شعار «هونر» إلى جانب شعار الدوري الاحترافي.

تعاون ليس الأول مع البطولة

لا يمثل هذا الإصدار أول تعاون بين «هونر» والبطولة، إذ سبق أن لمّحت الشركة إلى صلة بين حاسوبها المحمول للألعاب «WIN» والدوري. وفي يوليو أعلنت عن نسخة «Delta Force» من حاسوبها المحمول «WIN H9».

مواصفات الهاتف الأساسي

يعمل «Honor Win 2» العادي بمعالج «Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6» المصنّع بتقنية 2 نانومتر، وتبلغ سرعة وحدته المركزية 5.01 جيجاهرتز. أما الشاشة فبدقة 2K ومعدل تحديث 185 هرتز، وتحيط بها حواف لا تتجاوز سماكتها 0.93 مليمتر. وتطلق «هونر» على هذه الشاشة اسم «Oasis» ثنائية النواة، كما يضم الهاتف شريحة «Win Touch» المخصصة لمعالجة اللمس.

ولمواجهة الحرارة أثناء اللعب، زُوّد الجهاز بنظام تبريد بمروحتين. ويحمل شهادات مقاومة الغبار والماء IP68 وIP69 وIP69K، بينما صُنع إطاره من المعدن غير اللامع.

وتبرز بطارية بسعة 10,100 ملي أمبير/ساعة بوصفها أهم ما في الجهاز، وتدعم الشحن السلكي بقدرة 100 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 80 واط. كما يضم الهاتف منفذ «USB 3.2» وحلقة «WIN energy ring» التي تدعم أكثر من 40 تأثيرًا ضوئيًا للألعاب.