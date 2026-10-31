قرر مدرب يوفنتوس لوتشانو سباليتي إدخال جميع لاعبي الفريق في معسكر مغلق بفندق «جيه» استعداداً لمواجهة نابولي، المقررة يوم الأحد على ملعب «أليانز» عند 20:45 بتوقيت وسط أوروبا (19:45 بتوقيت غرينتش).

اللاعبون في الفندق منذ صباح الجمعة

وصل اللاعبون إلى الفندق صباح الجمعة، ومن المقرر أن يبقوا فيه حتى لحظة التوجه إلى الملعب. ولم يستثنِ المدرب أحداً من المصابين، فقد شاركوا في المعسكر مع بقية المجموعة.

وجاء كينان يلدز على عجل إلى مركز كونتشينا للانضمام إلى زملائه، ومعه القائد مانويل لوكاتيلي وخفرين تورام. والثلاثة غائبون بإصابات طويلة الأمد. أما الغائب الوحيد عن المعسكر فهو كاميل غرابارا، لأنه في بولندا يتعافى من جراحة في الركبة.

قرار غير معتاد من مدرب في السابعة والستين

يُعدّ هذا الإجراء غير معتاد من سباليتي، البالغ 67 عاماً، ولم يعتبر المدرب المعسكر المغلق عقاباً في أي وقت. وآخر مرة لجأ فيها إليه كانت في أبريل 2022، حين أهدر نابولي بقيادته تقدماً بهدفين وخسر 3-2 أمام إمبولي.

وكان ذلك المعسكر بصيغة مخففة، إذ سُمح للاعبين بالعودة إلى منازلهم بعد العشاء. هذه المرة يبقى الجميع معاً حتى الأحد.

خسارة جنوى تسبق القرار

جاء القرار بعد الخسارة 2-0 أمام جنوى يوم الأربعاء، وقد اعتذر سباليتي للجماهير بعد تلك المباراة. ويتساوى يوفنتوس حالياً مع نابولي برصيد 14 نقطة، ما يمنح لقاء الأحد وزناً إضافياً.

ولم يفرض المدرب أي قيود على سلوك اللاعبين داخل الفندق، لأنه يثق بهم. ولم يُعاقَب مؤخراً سوى غليسون بريمر وفرانسيسكو كونسيساو.