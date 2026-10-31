إدراج هادئ على الموقع العالمي دون سعر أو موعد

كشفت شركة «وان بلس» عن سماعات «OnePlus Buds Pro 4» بصمت، إذ أدرجتها على موقعها العالمي الرسمي قبل أن تعلن إطلاقها. ولم تذكر الشركة سعر السماعات ولا موعد طرحها الرسمي ولا الأسواق التي ستصلها.

ويبقى غير واضح أيضًا ما إذا كان الطراز سيصل إلى الهند أو أوروبا أو أسواق عالمية أخرى. وأُدرجت السماعات بلونين هما «Titanium Shadow» و«Polar White».

نظام صوت بمشغّلين طُوّر مع «داينوديو»

تعتمد السماعات على مشغّلين في كل جانب: مضخّم صوت مركّب قطره 11 ملم، ومشغّل أصوات حادة مستوٍ قطره 6 ملم، ولكل منهما محوّل رقمي مستقل. وطُوّر النظام بالتعاون مع «داينوديو»، وتَعِد الشركة بجهير أقوى بنسبة 50% من الجيل السابق.

وتدعم السماعات الصوت عالي الدقة عبر «LHDC 5.0»، بنقل صوت بدقة 24 بت و192 كيلوهرتز وبسرعة تصل إلى 1 ميجابت في الثانية. كما تتضمن صوتًا مكانيًا مع تتبّع حركة الرأس، وضبطًا صوتيًا مخصصًا باسم «Golden Sound».

وفي المكالمات، تضم السماعات ثلاثة ميكروفونات ومستشعر توصيل عظمي لرفع وضوح الصوت. وتزعم الشركة أن إلغاء الضجيج يقلّل الضوضاء بمقدار الضعف مقارنة بـ«Buds Pro 3»، ويتكيّف تلقائيًا مع الظروف المحيطة.

تشغيل يصل إلى 53 ساعة مع العلبة

تصل مدة التشغيل إلى 53 ساعة مع علبة الشحن وبدون إلغاء الضجيج. وتنخفض إلى 26 ساعة عند تشغيل إلغاء الضجيج مع ترميز «AAC»، فيما تعمل السماعات وحدها حتى 13 ساعة دون إلغاء الضجيج.

وتمنح شحنة مدتها 10 دقائق تشغيلًا يصل إلى 14 ساعة، وتدعم العلبة الشحن اللاسلكي. وتحمل السماعات تصنيف مقاومة «IP55»، بينما علبة الشحن غير مقاومة للماء.

ومن الميزات الأخرى ترجمة فورية بالذكاء الاصطناعي، وتسجيل صوتي واضح بتقنية «دولبي»، والوصول الصوتي إلى «جوجل جيميني»، والاتصال بجهازين في وقت واحد، ومراقبة صحة الرقبة. وقد ينخفض زمن التأخير في الألعاب إلى 39 ميلي ثانية عند استخدام هواتف «وان بلس» المتوافقة.

تشابه مع «Oppo Enco X4» يلمّح إلى نسخة بعلامة مختلفة

تتشابه السماعات في عدة خصائص مع «Oppo Enco X4» المطروحة حديثًا، ما يوحي بأنها قد تكون نسخة بعلامة مختلفة مع فوارق. ويبلغ سعر «Enco X4» في أوروبا 219 يورو، وقد يكون سعر السماعات الجديدة مشابهًا إن طُرحت هناك.