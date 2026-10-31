ظهر جهاز أوبو باد إير 6 (Oppo Pad Air 6) في قاعدة بيانات شهادات 3C الصينية، في مؤشر على اقتراب إطلاقه في السوق المحلية للشركة. وأكدت أوبو أن الجهاز سيُطرح في نوفمبر، بالتزامن مع سلسلة رينو 17.

أربعة طرازات بأرقام مختلفة

أدرجت القاعدة أربعة أجهزة لوحية جديدة من أوبو، تحمل أرقام الطرازات OPD2611 وOPD2603 وOPD2614 وOPD2613. وتتباين هذه الطرازات في نوع الاتصال وقدرة الشحن.

يذكر إدراج الطراز OPD2614 دعم شبكات الجيل الخامس (5G) صراحةً، ولذلك يُرجَّح أن يكون نسخة «باد إير 6 5G». أما الطراز OPD2611 فيدعم شبكات الجيل الرابع (4G)، بينما يبدو أن الطرازين OPD2603 وOPD2613 يعملان بشبكة الواي فاي فقط.

قدرتا شحن: 45 واط و33 واط

يدعم الطرازان OPD2611 وOPD2603 الشحن بقدرة تصل إلى 45 واط، وفق تصنيف 5-11 فولت/4.1 أمبير. في المقابل، يكتفي الطرازان OPD2614 وOPD2613 بقدرة تصل إلى 33 واط، بحد أقصى 5-11 فولت/3 أمبير.

وتذكر القوائم أيضًا محوّلَي الطاقة VCB4JBCH وVCB4HACH.

تأكيد رسمي على موعد الإطلاق

أكدت المتحدثة باسم سلسلة أوبو رينو، تشانغ روتشينغ، عبر منصة ويبو أن باد إير 6 سيُطلق في نوفمبر مع سلسلة رينو 17. وذكر الإعلان كذلك ساعة أوبو ووتش 5 (Oppo Watch 5)، وتظهر المنتجات الثلاثة في حملة الطلب المسبق التي تنظمها الشركة.

ولمّحت أوبو إلى تطبيق ملاحظات (Notes) أُعيد تصميمه للجهاز اللوحي الجديد. ويتيح التطبيق مشاركة بنقرة واحدة، وإدراج الصور في الملاحظات، ونقل لقطات الفيديو (الفلوغ) مباشرة إلى مكتبة وسائط كاب كات (CapCut).

ولم تكشف الشركة بعدُ عن معالج الجهاز ولا شاشته ولا سعة بطاريته ولا مواصفات كاميراته ولا سعره.